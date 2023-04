Tiger Woods gjennomgikk en vellykket ankeloperasjon i New York.

Vellykket ankeloperasjon for Woods: − På bedringens vei

Tiger Woods har gjennomgått en vellykket ankeloperasjon for å behandle leddgikt etter en tidligere skade.

47-åringen måtte trekke seg fra US Masters midtveis i tredje runde tidligere denne måneden, noe han tilskrev smerter i foten.

Onsdag opererte superstjernen i New York, hvor kirurgen prøvde å ordne problemene som er forårsaket av et tidligere brudd i ankelleddet.

– Tidligere i dag gjennomgikk Tiger en operasjon for å fikse sin posttraumatiske leddgikt fra hans tidligere ankelbrudd. Den ble utført av Dr. Martin O'Malley ved HSS Sports Medicine Institute i New York City. Han har uttalt at operasjonen er vellykket, står det i en uttalelse på Woods' twitterkonto.

– Tiger er på bedringens vei og ser fram til å begynne rehabiliteringen, fortsetter uttalelsen.

Golflegenden gjorde comeback i PGA-turneringen i Los Angeles i februar etter å ha vært skadd siden British Open i juli i fjor. Woods sliter fremdeles med en skade han pådro seg etter en alvorlig bilulykke i februar 2021.

