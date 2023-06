Cille Nilsen er klar for Rosenborg.

Riise-elev klar for Rosenborg

Cille Nilsen forlater John Arne Riises Avaldsnes til fordel for toppseriespill i Rosenborg fra og med neste sesong.

NTB

RBK bekrefter signeringen på sine nettsider onsdag. Nilsen er enig med trønderne om en treårskontrakt.

– Nilsen er en sentral midtbanespiller og et av de største norske talentene. Ferdighetene hennes passer godt inn i vår spillestil og vi ser fram til hennes videre utvikling, sier sportslig leder Mads Pettersen.

– Vi er stolte av at hun velger å spille for Rosenborg, og det er gledelig at en så talentfull spiller velger å utvikle seg videre i norsk fotball og Toppserien, legger han til.

Nilsen var på utgående kontrakt med Avaldsnes.