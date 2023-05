KJEMPER I TOPPEN: Viktor Hovland henger med i kampen om seieren.

Følg Viktor Hovland i seierskampen på PGA Championship

I årets andre major-turnering startet Viktor Hovland (25) sisterunden på delt andreplass.

Viktor Hovland jakter sin første seier på en major-turnering major-turneringDe fire turneringene med størst status i golfen: The Masters, PGA Championship, U.S. Open og The Open., og en pengepremie på 34,5 millioner kroner.

Hovland går runden sammen med ledende Brooks Koepka, som tidligere i år kom på delt andreplass på The Masters.

Festet innlegg Topplisten: 10 min Sander Randeberg Hauan DEL 1. Brooks Koepka −8 2. Viktor Hovland −7 3. 5. Scottie Scheffler −4 4. Corey Conners −3 4. Bryson DeChambau −3 4. Justin Rose −3 4. Kurt Kitayama -3 4. Sepp Straka -3 Siste innlegg Har du tips eller spørsmål om dette emnet? Vi vil gjerne høre fra deg! Send inn Sander Randeberg Hauan 5 min DEL Hovland, Hull 7, Slag 1 En litt skummel drive ut mot venstre, men ballen holder seg heldigvis borte fra vannet og lander i roughen.



Sander Randeberg Hauan 6 min DEL Koepka med bogey på hull 6 Dermed er avstanden nå kun ett slag foran Hovland.



Sander Randeberg Hauan 8 min DEL Hovland, Hull 6, Slag 4, Setter parputten og holder seg på -7.



Sander Randeberg Hauan 10 min DEL Hovland til nå: Viktor Hovland har fullført fem hull på sin siste runde. Resultatet er tre par og to birdie - som gjør at Hovland er -7 sammenlagt, kun to slag bak ledende Brooks Koepka.



Sander Randeberg Hauan 12 min DEL Hei og velkommen! Vi skal følge den siste runden til Viktor Hovland på prestisjetunge PGA Championship.



Birdie: Et resultat ett slag bedre enn (under) hullets par.

Eagle: To slag bedre enn hullets par.

Bogey: Et resultat ett slag dårligere enn (over) hullets par.

Dobbel-bogey: To slag dårligere enn hullets par.