Djokovic om kritikken: − Girer meg ekstra opp

Novak Djokovic avfeier kritikken han har fått etter sin kommentar om konflikten i Kosovo og sier at det gjør ham bedre i jakten på Roland-Garros-tittelen.

Etter å ha vunnet over amerikanske Aleksandar Kovacevic i 1. runde tidligere denne uken skulle serberen signere en kameralinse slik tradisjonen er. Han skrev i stedet «Kosovo er hjertet av Serbia. Stopp volden».

Kosovo erklærte sin uavhengighet i 2008, men er fortsatt ikke anerkjent av Serbia. De siste dagene har det vært voldshendelser nord i landet etter at kosovoalbanske ordførere er innsatt i kommuner med serbisk befolkningsflertall.

I etterkant fikk han kritikk fra blant andre Frankrikes sportsminister Amelie Oudea-Castera, som mener det «ikke bør skje igjen». Etter seieren over Marton Fucsovics onsdag, fikk serberen spørsmål om kritikken.

– Det er det jeg står for. Jeg ville sagt det igjen, men jeg trenger ikke siden du allerede har sitatene mine fra sist. Selvfølgelig vet jeg at folk kan være uenig, men det er hva det er. Det er det jeg står for, sa Djokovic ifølge ESPN og la til:

– Det er aldri fritt for drama når jeg spiller Grand Slam-turneringer og jeg tror aldri det kan skje. Det gjør nok at jeg girer meg ekstra opp.