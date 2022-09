Kommentar

Carlsen spiller høyt

Magnus Carlsen mistenker at Hans Niemann har jukset mer - og i nyere tid - enn det 19-åringen har innrømmet.

Mer og mer tyder på at Magnus Carlsen har rett i mistanken om juks. Men er det riktig å karakterdrepe en motstander uten å ha lagt frem konkrete bevis?

Akkurat da man trodde at sjakkbråket var på kokepunktet, steg temperaturen ytterligere da Magnus Carlsen brøt stillheten i et innlegg mandag kveld.

Der forklarer nordmannen sin egen atferd, etter at han først trakk seg fra Sinquefield Cup og deretter tapte med vilje mot Hans Niemann.

Meningene har vært delte om hvordan Carlsen har håndtert saken, og mange har ventet spent på hvordan verdens mektigste spiller ville underbygge valgene sine.

Det gjør han ved å forfølge hardcore-linjen ytterligere, nå med en uttalt antagelse, i praksis en direkte anklage, om utbredt sjakkjuks fra Niemann.

«Jeg tror at Niemann har jukset mer - og i nyere tid - enn det han har innrømmet offentlig», skriver Carlsen.

Dermed er hansken kastet enda hardere.

Mange mener nå at ballen ligger hos Hans Niemann, og at en forklaring derfra blir avgjørende for en eventuell videre karriere for det som har fremstått som et vidunderbarn.

Men hva skjer egentlig videre nå?

Dette landskapet er mildt sagt vanskelig å navigere i.

Et sentralt problem er at Carlsen fronter en sak uten å ha lagt frem dokumentasjon på at Niemann har jukset i nyere tid, så vidt offentligheten har fått vite. Han skriver selv at han «kunne sagt mer» – men gjør det ikke.

En tidlig analyse av partier Niemann har spilt, utført av en professor med ekspertise om sjakkjuks, fant ikke noe unormalt i amerikanerens partier.

Men den siste tvisten ser ut til å forandret mye. En fersk analyse av partier viser flere eksempler et forbløffende samsvar mellom Niemanns valg og det en datamaskin ville kommet til, og det på et nivå som langt overgår det Carlsen og andre ledende spillere mestrer.

Dette tolker mange i sjakkverden som et tydelig tegn på at mistankene er berettiget.

Men er det nok til at det er riktig å frontalangripe Niemann på den måten Carlsen gjør?

Er det innenfor at verdens beste sjakkspiller blir en form for selvutnevnt statsadvokat i en personlig prosess mot motstanderen?

Er det ikke riktigere å komme til bunns i saken på andre måter enn dem Carlsen har valgt seg ut? Og er ikke også Niemann strengt tatt uskyldig til det motsatte er bevist?

Fortsatt er det uvisst hvor denne saken ender, og ikke minst blir det interessant å se hva som blir Niemanns neste trekk.

Hos mange vil oppfatningen av nordmannen åpenbart styrkes om det viser seg å ha forekommet fusk fra Niemann, og denne saken viser med full styrke hvilken makt Magnus Carlsen har i sjakkens verden.

Men fortsatt er et det et åpent spørsmål hvor godt Carlsen har håndtert denne striden. Inntil videre spiller han høyt.