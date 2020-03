I FARE: Edvald Boasson Hagen og Tour de France, Martin Ødegaard/Erling Braut Haaland og EM, Jakob Ingebrigtsen og OL og Mohamed Salah og Premier League er alle i fare for å bli avlyst. Foto: NTB SCANPIX / PA PHOTOS

Disse corona-avgjørelsene venter idretten på

Mange arrangementer er allerede blitt avlyst, men det er fortsatt stor usikkerhet rundt flere store idrettshøydepunkter de kommende månedene. Her er det vi vet om blant annet OL, EM og norsk toppfotball.

Nå nettopp

EM 2020, Champions League og Europa League

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) har varslet et møte med de involverte på tirsdag, og der skal «de tre store» i 2020 bli diskutert: Avslutningen av Champions League og Europa League, samt europamesterskapet kommende sommer.

De to klubbturneringene er utsatt på ubestemt tid. Alt tyder på at de vil de påvirkes av hvilken plan som legges for EM.

EM er planlagt fordelt på hele 12 forskjellige land, og VG-kommentator Leif Welhaven er blant dem som mener at en gjennomføring virker utenkelig på nåværende tidspunkt. Noen endelig avgjørelse er ennå ikke tatt.

I forlengelsen av dette blir også Norges playoff-kamp mot Serbia diskutert. Norges Fotballforbund (NFF) sa i en pressemelding torsdag at de ikke planlegger for at kampen gjennomføres på nåværende tidspunkt.

OL 2020 i Tokyo, Japan

Japans statsminister Shinzo Abe insisterer på at de olympiske lekene, som begynner 25. juli, skal avvikles som planlagt.

– Vi kommer til å håndtere situasjonen ved å samarbeide tett med de involverte instanser, deriblant IOC (den internasjonale olympiske komité). Vi vil stoppe spredningen av viruset og avvikle OL akkurat som planlagt og uten problemer, sa Abe på en pressekonferanse lørdag.

Lederen for Tokyo 2020, Yoshiro Mori, har også sagt at tidligere sagt at det ikke er snakk om å endre planene, etter at et medlem av eksekutivkomiteen for lekene sa at en utsettelse ble diskutert.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) er også sikre på at lekene blir gjennomført som planlagt, og fakkelstafetten er for øyeblikket underveis. Det melder Inside the Games.

Premier League (og andre store ligaer)

Etter et møte fredag formiddag ble det enstemmig bestemt å utsette Premier League til 3. april, med intensjon om å returnere 4. april, med forbehold om den medisinske situasjonen da, skriver Premier League i en pressemelding.

Fransk Ligue 1, spanske La Liga, italienske Serie A og etter hvert også tyske Bundesliga har alle utsatt sine kamper. Det er ennå ikke bestemt om sesongen skal gjenopptas, eller hva som skjer om ligaene ikke blir spilt ferdig. Spørsmålene som må avgjøres er:

Hvem vinner de ulike ligaene?

Hvem rykker ned til divisjonen under, og hvem rykker opp?

Skal man annullere sesongen, fortsette sesongen senere eller dele ut pokaler og nedrykk basert på tabellsituasjonen da utsettelsen kom?

Britiske medier meldte lørdag at Premier League-organet skal holde møter «neste uke» for å diskutere hvordan resten av sesongen 2019/20 skal ferdigspilles.

Eliteserien og Toppserien

Eliteserien og Toppserien er utsatt til første helgen av mai, og all annen toppfotball stoppes fram til 15. april, besluttet Norges Fotballforbund (NFF) fredag. Eliteserien skulle egentlig starte 4. og 5. april, Toppserien skulle starte 21. mars.

– Alle planlagte kamper i Toppserien, Eliteserien, 1. divisjon kvinner, OBOS-ligaen, PostNord-ligaen, Norsk-Tipping ligaen, NM-kamper og treningskamper utsettes til etter 15. april, heter det på fotball.no.

Det er ennå ikke kjent hvordan serien kommer til å avvikles. I tillegg er det for tidlig å si om den norske toppfotballen faktisk kan begynne den første helgen i mai.

– Hvordan vi skal organisere seriene for å få dette til, må vi komme tilbake til, sier Norsk Toppfotballsjef Leif Øverland.

les også NFF vil utvide overgangsvinduet: – Flere klubber kan komme i en ekstrem situasjon

Tour de France

Avgjørelsene rundt sykkelritt har så langt variert. Giro d’Italia hadde planlagt start 9. mai, men ble utsatt etter at Ungarn – der rittet starter – erklærte unntakstilstand og avlyste de tre første etappene. Italia har på sin side avlyst all idrett frem til 3. april.

Rittet Paris-Nice ble imidlertid gjennomført nesten som planlagt, med kun avslutningsetappen avlyst.

Tour de France start i Nice den 27. juni og har planlagt avslutning 19. juli i Paris. President i det internasjonale sykkelforbundet, David Lappartient, er optimistisk på at de kan avholde det legendariske etapperittet som planlagt.

– Vi håper at toppen er nådd før sommeren og at viruset går tilbake etter det. Kanskje de to månedene mellom giroen og Tour de France vil ha en effekt, sier han til Reuters, og legger til at en avlysning av begge etapperittene vil være katastrofalt for sykkelsporten.

Noen endelig dato for en avgjørelse eller møte er foreløpig ikke satt.

Ishockey

I NHL er alle kamper innstilt på ubestemt tid. Det gjenstår 12 runder av grunnserien, og NHL-ledelsen sier at målet er å gjennomføre årets Stanley Cup.

Den svenske hockeysesongen er over. Det blir ikke noe sluttspill i SHL.

Det bestemte det svenske ishockeyforbundet søndag.

Ingen lag rykker ned eller rykker opp.

Det er ventet at svenske SHL gir seg for resten av sesongen. Avgjørelsen tas søndag.

Russiskorganiserte KHL spiller foreløpig etter planen. Finske Jokerit (som skulle møte SKA St. Petersburg) har trukket seg fra playoff. De syv øvrige klubbene skal være klare til å fortsette.

Norske GET-ligaen er allerede avsluttet for sesongen. Sluttspillet er avlyst.

Ishockey-VM: – Vi innser at det blir vanskeligere og vanskeligere å gjennomføre VM, sa presidenten i det internasjonale ishockeyforbundet René Fasel lørdag. Mesterskapet starter etter planen i Sveits den 8. mai. Avgjørelsen blir trolig tatt tirsdag.

Annen sport

NBA – den amerikanske basketball-ligaen – skal ta pause i minst 30 dager. De sier at målet er å gjenoppta sesongen.

Formel 1-VM innstilte åpningen i Australia i siste minutt denne helgen. Sesongstarten er i utgangspunktet utsatt til 3. mai. Det betyr at løpene i Bahrain, Vietnam og Kina er utsatt.

Rallycross-VM: Sesongstarten i Catalonia er utsatt. Den skulle ha gått helgen etter påske.

Roadracing-VM: Flere løp er avlyst, og det ser nå ut til at sesongåpningen blir på spanske Jerez den 3. mai.

Indycar: De fire første løpene er allerede utsatt. Nå er planen å innlede sesongen den 9. mai i Indianapolis.

Publisert: 16.03.20 kl. 06:12

Fra andre aviser