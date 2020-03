MEDALJE: Ståle Sandbech leverte varene og tok bronse. Foto: Geir Olsen

Sandbech takket familien etter medalje-comeback

HAFJELL (VG) Med store deler av familien på plass tok Norges snowboardveteran Ståle Sandbech (26) sin første X Games medalje siden 2017 - på samme sted.

Ståle Sandbech tok sølvmedaljen i slopestyle bak svenske Sven Thorgren for tre år siden i OL-arenaen i Øyer. Denne gangen måtte han seg seg slått av kanadierne Max Parrot og Mark McMorris, som tok sin 20. X Games-medalje etter at han vant gullmedaljen i Big Air lørdag.

– Det er X Games-comeback her, på pallen. Jeg har slitt litt med løypen her og den indre «super poweren». Men jeg fikk vekket den litt i Big Air i går. Da fikk jeg testet de store triksene som jeg ikke har gjort på en stund, sier Ståle Sandbech.

Umiddelbart etter at dommerne hadde fått finregnet seg frem til å konstatere at han kunne ta skrittet opp på pallen og ødsle med champagnen, var han borte hos en gjeng familiemedlemmer som hadde stått i mot det kalde regnværet i Hafjell for å gi Ståle Sandbech den støtten han nærmest sårt trengte.

– Fatter’n, mutter’n, søsteren min, kona til broren min og niesen min. Brutter’n er oppe i Nord-Norge for å gjøre klar til en photo-shoot som vi skal begynne på i morgen. Niesen min var her som baby forrige gang vi kjørte her, så det var ekstra kult å gjøre en high five med henne nå, sier Ståle Sandbech.

Sandbech har vært i gamet en stund nå, og var den eldste nordmannen i feltet. Likevel stakk han av med medaljen foran ungguttene.

– Jeg har blitt kalt veteran i det siste. Jeg er bare 26. Jeg er ikke gammel ennå, jeg er bare en av de eldste. Det er bare de andre som er småtasser, ler Sandbech til NRK.

Dette var hans andre pallplassering denne sesongen, begge tredjeplasser. For to år siden kom han på 4. plass i sitt tredje OL, åtte år etter debuten som 16-åring i Vancouver-OL. Etter Pyeongchang uttalte han seg vagt med tanke på å gå for et fjerde OL i 2022 i Beijing.

Etter sesongens siste konkurranse her i Hafjell, sier han at han skal fortsette å konkurrere. Neste år starter OL-kvalifiseringen, og da er det naturlig at han vil gå for sitt fjerde OL.

– Jeg kjører for å «palle» i alle konkurransene., og da vil OL være en av dem, sier Ståle Sandbech.

Tre nordmenn stod på startstreken i Slopestyle-finalen: Mons Røisland , som tok sølvmedalje i grenen på X Games Aspen i januar, «veteran» Sandbech, og hjemmefavoritt Marcus Kleveland, som har to gull i slopestyle i X Games.

Røisland imponerte mest av de norske i åpningen, i en slopestylekonkurranse som hadde skyhøyt nivå for snowboard-gutta.

Han leverte det ekspertene omtalte som «krydret kjøring», med mye kreativitet på rail-elementene, før han fulgte opp med noen strålende hopp på første runde. I andre runde fortsatte han trenden, men var nedpå etter et hopp. Likevel holdt det til en foreløpig tredjeplass da konkurransen nådde halvveis.

Men så våknet Sandbech. Han kjørte to strålende runs på tampen, og gjorde få feil. Samtidig rotet konkurrentene seg vekk, og dermed kunne Sandbech juble for bronse.

Røiseland lå an til pallen, men fikk det ikke til å stemme på sin siste runde. På det avsluttende hoppet gikk han i bakken, og klarte ikke å tukte Sandbech. Dermed måtte han nøye seg med fjerdeplass.

Kleveland har slitt med en stygg kneskade en stund, og dette var hans første skikkelige konkurranse siden Big Air i Beijing i desember 2018. I forberedelsene til Slopestyle stod han over Big Air for å spare kneet, men fikk det ikke til å stemme søndag. Dermed endte comebacket i skuffelse, langt unna pallen.

