ENGASJERT: En atskillig tynnere Sinisa Mihajlovic ledet Bologna søndag. Foto: FILIPPO VENEZIA / ANSA

Serie A-treneren har aggressiv kreft. Men søndag satt han på benken.

Sinisa Mihajlovic (50) hadde ID-armbåndet fra sykehuset på seg da han søndag ledet Bologna i Serie A-kampen mot Hellas Verona.

Han har i snart halvannen måned blitt behandlet for aggressiv blodkreft. Serberen har fulgt Serie A-klubbens treninger fra sykesengen.

Mihajlovic gråt da han i sommer fortalte på en pressekonferanse at han er rammet av kreft. Så tørket han bort tårene og sa at han var fast bestemt på å kjempe mot sykdommen.

– Jeg kan ikke vente med å dra til sykehuset og starte kampen mot kreften. Den er aggressiv, men ikke uslåelig. Jeg er sikker på at jeg skal vinne denne kampen, sa han.

Italienske media fortalte om et emosjonelt møte mellom han og spillerne. 50-åringen valgte å fortsette som trener for Bologna og lovte sine spillere å være tilbake da Serie A-sesongen skulle innledes, noe som skjedde i helgen.

Mihajlovic holdt sitt løfte.

En time før avspark meddelte klubben, via sin Twitter-konto, at treneren skulle være på plass i Verona og lede laget. Han møtte spillerne på hotellet før matchen.

Mihajlovic skal ifølge BBC ha tilbrakt 41 netter på kreftavdelingen ved Sant'Orsola-sykehuset i Bologna. Han var tydelig tynnere enn da han holdt sin pressekonferanse for halvannen måned siden.

FØR: Slik så Sinisa Mihajlovic ut i slutten av mai. Foto: Alberto Lingria / X04139

I god tid før avspark dukket Sinia Mihajlovic opp på benken iført en grå piqueskjorte og sort caps med klubbnavnet. Supporterne jublet for ham. Serberen vinket tilbake.

– Han sa på videooverføring tidligere i uken at han ikke var sikker på om han kunne komme. Så vi trodde ikke at han skulle være der, sa Bologna-spissen Riccardo Orsolini til Sky Sport Italia etter matchen.

– Han har mistet litt vekt, men innstillingen og viljen er den samme, fortsatte Orsolini.

– Da det ble kjent at han var blitt syk, var han var tydelig på at han ville bidra så mye som mulig. Men det var stort å se ham troppe opp i går. Preget, men med tilstedeværelse, sier Strive-kommentator Even Braastad til VG.

– Mihajlovic snudde Bologna-skuta på mesterlig vis i vår. Fra å være nedrykkskandidat ble Bologna formlag nummer en. De har bygget videre i sommer og har en spennende tropp.

Den tidligere Jugoslavia- og Serbia-spilleren vant serievinnercupen med Røde Stjerne i 1999 og cupvinnercupen med Lazio. Han er inne i sin andre periode som Bologna-trener. Han har også trent Milan, Sporting Lisboa og Serbias landslag. Som spiller var han blant annet i Røde Stjerne, Roma, Sampdoria, Lazio og Inter.

Kampen endte 1–1.

