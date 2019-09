Maric-mareritt da Brann vant

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm-Brann 1-3) Med hjelm sto han bak der. Men det hjalp lite. LSKs Marko Maric (23) opplevde et mareritt for en keeper da Brann benyttet sjansene og vant på Åråsen.

Den første scoringen var han sjanseløs på, da Petter Strands skudd strøk en LSK-forsvarer på et frispark og forandret nok retning til at Maric var sjanseløs.

Men så startet problemene for LSK-keeperen. For på stillingen 1-1, etter Simen Rafns utligning, ga Maric retur på et svakt skudd.

Ruben Yttergård Jenssen takket - og satte enkelt inn 2-1 10 minutter før pause. Mot slutten av omgangen kunne LSK-keeperen fort blitt utvist, da han først skulle briljere som bakerste mann, men bommet, først på ball og så på mann - før han kavet rundt utenfor sin egen 16-meter og prøvde å ta ballen i hendene.

Maric fikk kun gult kort, trolig fordi det var såpass mange spillere involvert i situasjonen, og at dommer Moen derfor ikke så at Maric fratok Brann en opplagt målsjanse. Frisparket til Strand gikk over denne gangen.

Seks minutter etter pause ble kampen avgjort. Gilli Rolantsson raidet over hele banen, ble ikke nok forstyrret av Simen Rafn, og ballen gikk via handa til Muric og i mål.

LSK presset på mot slutten, men verken en annullert scoring (for offside), eller en kjempesjanse ved Aleksander Melgalvis var nok for LSK. Brann, i en slags 5-4-1-formasjon spilte klokt og ganske godt, og vant en fortjent seier på Åråsen, i en kamp der to mann spesielt kom i fokus: LSK-keeper Marko Maric og dommer Svein Oddvar Moen.

For Brann skulle neppe hatt frispark før 0-1. Og en LSK-spiller var i offside, og forstyrret keeper i det som ble 1-1. At Maric ikke ble utvist kan nok ha vært riktig. Moen hadde uansett en slitsom kveld på Åråsen.

PS! Brann er nummer fem og Lillestrøm nummer ti på tabellen ved kampslutt.

