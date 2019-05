League of Legends-finalen skal spilles på en eldre patch enn ventet. Foto: Eivind Von Døhlen/Gamer.no

Overraskende endring før League of Legends-finalen

Lagene må spille en gammel patch – slik kan det endre finalen.

Mathias Hynne/Gamer.no

Kristine Hauge Thomassen

Like før finalen i Telialigaen dukket det opp Twitter-meldinger fra både spillere og trenere i lagene Nordavind og Celestial, som møtes i lørdagens finale.

Følg finalen direkte her fra 19.45 - eller se CS:GO-semifinalene direkte nå.

Det viser seg at League of Legends-skaperne Riot Games har skrudd av sine turnerings-servere for helgen, og derfor blir finalen spilt på en gammel oppdatering, nemlig 9,8.

I forkant har det vært diskusjoner mellom lagene, som har ført til uenigheter. Et eksempel ser du i tweeten nedenfor.

Celestial: - Nordavind er vanskelig

Håkon «Koolberg» Solberg i Celestial synes det er rart at Nordavind skal være så sure.

– Synes ærlig talt Nordavind er unødvendig vanskelig i saken. I går var de sure siden vi måtte spille 9.10, og i dag er de sure for å måtte spille 9.8, forteller Solberg.

– Det er endring i draft hovedsakelig. 9,9 er den største oppdateringen i 2019, derfor er forskjellen mellom 9,8 og 9,10 stor.

Forskjellene

I patch 9.9 ble det gjort en rekke store endringer, spesielt i forhold til Jungle. Spawn Timers på Scuttle Crab, som er en stor prioritet for Jungle-spillere tidlig i kampen, har endret seg fra 9.8 til 9.9. To karakterer som Nordavind spiller er også sterkere på 9.8, noe som gjør at endringene fort kan gå i deres favør. Elise, en karakter som ble prioritert av Celestial Gaming i Jungle, er mindre sterk på 9.8. Laget kan likevel introdusere litt mer spenning til finalen, ettersom 9.8 er en patch som inneholder flere interessante flex picks som Celestial Gaming har øvd på.

På spørsmål om Nordavind er misfornøyde, og om de kjenner seg igjen i kritikken til Celstial, svarer Omid «Touch» Rosander kort.

– Vi er fornøyde, og vi er klare til å spille, konstaterte Rosander.

Publisert: 25.05.19 kl. 12:53 Oppdatert: 25.05.19 kl. 13:40