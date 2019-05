GOD START: Odd og Sondre Rossbach har fått en god start på 2019-sesongen. Her fra serieåpningen mot Brann på Skagerak Arena. Foto: Trond Reidar Teigen/ NTB scanpix

Odd-profil fikk supporter på døren: – Han skulle slenge drit

Det er forskjell på å være fotballspiller i medgang og i motgang. Det merket Odd-keeper Sondre Rossbach (23) i 2017, da han fikk en supporter på døren.

Nå nettopp







«Jeg hadde en situasjon høsten 2017 hvor vi lå ganske dårlig an og havnet på niendeplass. Da var det en kar som hadde klart å få nyss i hvor jeg bor. Han kom på døren mi og begynte å prate om fotball. Han var ikke ute etter å skryte da vi kom på niendeplass, han skulle slenge drit».

Det forteller Odd-keeper Sondre Rossbach i Eurosport-podkasten «Spillerrådet». Han utdyper til VG:

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Jeg var hjemme og plutselig ringte det på døren. Der sto det en som jeg skjønte gjerne ville prate litt fotball. Han var bestemt og hadde ting han ville si. Så vi ble stående og prate litt fotball, han hadde ting han skulle si om hvor dårlig angrepsspillet var. Da vi skulle runde av spurte jeg om han hadde en løsning. Det var at vi måtte tøye mer, sier Rossbach til VG og ler.

– Har du begynt å tøye mer etter den samtalen?

– He he. Nei, akkurat det rådet tok jeg ikke til følge, svarer Odd-keeperen.

– På hjemmebane er det noe av det sykeste jeg har opplevd, ja. Jeg er ikke vant til at folk kommer hjem og banker på døren mi for å si hva de mener, legger han til og forteller at det ble en morsom sak.

Se VGs Fantasy-guide her:

Sterk sesongstart

Tøying eller ei, nå er situasjonen en helt annen for Odd enn hva den var høsten 2017. Etter to svakere sesonger ser man igjen konturene av et topplag i Skien. 16 poeng og sølvplass i Eliteserien er fasiten etter sju spilte kamper. Søndag tok de en sterk 2–1-seier på Alfheim - en bane de ikke har vunnet på i serien på flere år.

– Synes du supporterne bør komme hjem på døren din med ros nå som det går så bra?

– Det er de veldig flinke til. Ikke bare supporterne, men egentlig folk i hele byen. De er veldig flinke til å skryte når det går bra. Men jeg synes også vi fortjener å høre det når det går dårlig, for fotball er følelser og det er sånn det skal være, sier Rossbach.

Og nå har skuta snudd i Skien. Dag-Eilev Fagermo har kommet seg gjennom et lite generasjonsskifte og klart å bygge opp et nytt, stabilt lag igjen. Rossbach forklarer forskjellen på Odd denne sesongen kontra de to foregående sesongene på denne måten:

– Det flyter veldig bra nå, og vi koser oss på banen. Spillerne har blitt eldre og fått mer erfaring. Vi har også hentet Sander Svendsen og Fredrik Oldrup Jensen som er to gode forsterkninger. Samtidig har Børven kommet seg i form. Fortsetter vi i denne stilen her, blir det veldig bra.

PS! Odd møter Ranheim hjemme 16. mai. Du kan se kampen fra 18.00 på Eurosport Pluss og dplay.

Denne Børven-perlen ble avgjørende da Odd slo Tromsø søndag:

Publisert: 14.05.19 kl. 10:28