TRIVES I SEEFELD: Jarl Magnus Riiber. Foto: ANDREAS SCHAAD / EPA

Riiber tok sin tiende seier i vinter

Jarl Magnus Riiber (22) var i en klasse for seg da han sikret seg sin tiende indviduelle seier for vinteren på dag to av Seefeld-trippelen.

For mindre enn 10 minutter siden

Han bare fortsetter å imponere i kombinertsporten. Riiber har nå vunnet 10 av 12 kombinertrenn denne sesongen. Han ble nummer to i de to øvrige rennene.

Det er hans 23. individuelle verdenscuptriumf i karrièren. Søndag kan det bli ny seier. Han har 1,07 min. å gå før avslutningsdagen i Seefeld.

– Med et hopp i banken i morgen, så ser det lovende ut, fastslo Fred Børre Lundberg som ekspert på NRK.

Jens Lurås Oftebro (19) gikk ut som nummer to og lå alene gjennom nesten hele løpet. Mot slutten ble han imidlertid tatt igjen av gruppen bak.

Jørgen Graabak (28) sørget for dobbelt norsk da han spurtslo Vinzenz Geiger. Eric Frenzel ble nummer fire og Espen Bjørnstad nummer fem. Oftebro kom i mål som nummer seks.

Riiber har slitt med mye uflaks tidligere i karrieren:

Før lørdagens hopprenn ledet Jarl Magnus Riiber med 44,3 sekunder på tyske Vinzenz Geiger og 44,5 sekunder på Jørgen Graabak. I hopprennet strakk Riiber seg til 104,5 meter. Foran lørdagens langrenn over 10 kilometer hadde han dermed økt avstanden til nærmeste konkurrent til ett minutt. Jens Lurås Oftebro følger nærmest etter at han hoppet 105,5 meter. Og i langrennet klarte de holde plasseringene sine.

Broren Harald Johnas Riiber hoppet hele 110,5 meter og lå på 2. plass. Det var før kontrollen av hoppdressen. Den viste seg å være utenfor reglementet.

Det ble konkurrert i sprint fredag, 10 kilometer lørdag, mens det hele avsluttes med to omganger hopp og 15 kilometer søndag.

Publisert: 01.02.20 kl. 15:24

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser