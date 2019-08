Hornelands harde dom etter personlige feil: – Vi blir straffet for det

ZAGREB (VG) (Dinamo Zagreb – Rosenborg 2-0) Et tidlig straffespark og en forsvarsfeil ødela for Rosenborg. Trener Eirik Horneland var tydelig skuffet.

Etter tapet, hvor personlige feil ble avgjørende, kritiserer trener Eirik Horneland enkeltspillere.

– Jeg er skuffet over duellspillet rundt Søderlund på den første hvor han header hjemover istedenfor fremover. Jeg er skuffet over Marius (Lundemo) på scoring nummer to, der vi spiller på tvers mot et lag som løper fremover, istedenfor å bare legge den bak der de står høyt. Det fraviker litt fra opprinnelig plan, og vi blir straffet for det, sier han i en fellesseanse med den norske pressen etter kampen.

Særlig Rosenborgs forsvarsspill havnet i fokus da trønderne tapte den første av to kamper i Champions League-playoffen mot Dinamo Zagreb. For etter en marerittstart på kampen, etter et tidlig straffespark forårsaket av Marius Lundemo, var 2–0-målet av det negative slaget for RBKs forsvar:

Even Hovland og Tore Reginiussen gikk opp i samme duell på et utspill fra Dinamo-keeper Dominik Livakovic – Hovland var først på den, men i stedet for å bli klarert bort ble ballen stusset i bakrom. Der dukket venstrekant Mislav Oršić opp alene med André Hansen og satte inn 2–0.

– Det er elendig forsvarsspill, elendig kommunikasjon mellom stopperne. Det er sjelden å se de to gjøre den typen feil, mente Viasats ekspertkommentator Lars Tjærnås.

Hovland er enig med eksperten når VG møter ham etter kampen.

– Jeg ser bare på ballen når keeper skal skyte ut. Plutselig kommer Tore bak der uten at jeg vet det. Jeg har ikke sett den i reprise, men vi havner i hvert fall i en skvis der. Det er fryktelig unødvendig. Hvis vi skal ha sjanse, kan vi ikke gi fra oss sånne mål, sier Even Hovland til VG.

Se han forklare tabben her:

Har fortsatt troen

– Vi får en fryktelig start med baklengs etter syv minutter. Da blir vi dessverre litt for «shaky» og de får et par overgangsmuligheter. Jeg føler at vi gir vekk et par unødvendige mål, sier Birger Meling til VG. Han ser ikke svart på returmøtet.

– Vi ser at vi er fullt på høyde og kan konkurrere. Det er absolutt mulig på Lerkendal om en uke.

Hjemmelaget tok kommandoen fra start, og det tok ikke lang tid før Rosenborg fikk seg en skikkelig kalddusj: Før det var spilt ti minutter fikk Dinamo Zagreb straffe. Marius Lundemo sparket ned Bruno Petković, samme mann tok straffen selv, scoret kampens første mål – og Rosenborg fikk verst tenkelig start på kampen.

Det gikk fra vondt til verre før det var spilt en halvtime, da stopperne rotet det til for seg selv.

Rosenborg-jag

Etter en svak førsteomgang var det et helt annet Rosenborg-lag som kom på banen i andre. Denne gangen var det trønderne som tok kommandoen, og både Akintola og Adegbenro hadde stor sjanser – men det ville seg ikke.

– Det er surt. Vi føler at begge målene de scorer er personlige feil fra oss. Det er unødvendig å gi de sånne gaver, sier Pål André Helland til VG.

– Det som gleder meg er at vi klarer å skape såpass mye. På Lerkendal er vi enda bedre. Jeg føler at dette er mulig å snu. Forhåpentligvis får vi 20 000 i ryggen.

– Jeg mente det var 60/40 før kampen. Jeg tror ikke det har forverret seg så veldig, sier Eirik Horneland om RBKs muligheter.

Returoppgjøret spilles i Trondheim tirsdag kveld.

