CRICKET: Klubben det gjelder er én av 37 cricketklubber i Oslo. Dette bildet er tatt i forbindelse med en annen sak. Foto: Cicilie S. Andersen

Gransket for medlemsjuks: Idrettsklubb utestenges fra norsk idrett

En cricketklubb i Oslo er utestengt fra norsk idrett og må tilbakebetale tilskudd på over 250 000 kroner innen 14 dager. Idrettskretsen vurderer også politianmeldelse av saken.

– De er ute av norsk idrett. De er ikke lenger en klubb hos oss og kan ikke delta i organisert idrett, sier generalsekretær Magne Brekke, i Oslo idrettskrets, til VG.

Kretsen har gransket en cricketklubb i Oslo etter mistanker om at klubben på ulovlig vis skal ha tilegnet seg tilskudd. Klubben tredoblet sin offentlige støtte etter blant annet å ha meldt inn ledernes egne barn i klubben, selv om de ikke spilte cricket. Kretsen anså det da som medlemsjuks.

Oslo Idrettskrets har nå fattet sitt vedtak i saken om cricketklubben, som VG omtalte tidligere i sommer.

Der gjøres det klart at klubben må tilbakebetale støtte på til sammen 256 260 kroner innen 29. august. Manglende innbetaling vil kunne medføre rettslig innkreving fra idrettskretsens side.

Klubben fratas også sitt medlemskap i Norges idrettsforbund og Oslo Idrettskrets og medlemskap i særforbundet, Norges Cricketforbund. De kan dermed heller ikke spille seriespill. Klubben ble torsdag kjent med vedtaket.

– Det er alvorlig når frivilligheten lurer offentligheten for penger. Slikt kan vi ikke leve med. Vi har en tillit fra det offentlige om å forvalte betydelige midler og må være strenge, sier Brekke.

Han sier de har gjort klubben kjent med at de også vil vurdere å politianmelde saken.

Cricketklubben har i løpet av sommeren endret ledelsen. Den nåværende lederen i cricketklubben mener vedtaket som ble gjort kjent fredag er urettferdig mot medlemmene i klubben.

– Vi har gjort alt som kretsen har ønsket. Det har blitt gjort en for dårlig jobb av det tidligere styret, men vi har gjort de tiltakene kretsen har bedt oss om å gjøre. Da mener jeg det blir helt feil å straffe klubben på denne måten, skriver lederen i en SMS til VG.

Han mener kretsen nå også straffer uskyldige mennesker, og viser til at dersom f.eks. kretsstyret gjør en feil, så blir ikke hele kretsen lagt ned.

– Derfor mener jeg at å utestenge klubben ikke er akseptabelt, skriver lederen.

Den tidligere lederen i klubben opplyser til VG at han selv har vært på ferie, men sier at han skal se på saken og prate med den nye lederen.

– Har vi gjort noe feil så har vi ikke gjort det med vilje. Vi har bedt om veiledning, sier han til VG.

Han hevder han selv ikke har fått vite om kretsens vedtak før VG prater med ham. Han mener at tilskuddene de har mottatt fra idrettskretsen, som nå har blitt slått ned på, ikke er brukt unødvendig.

Brekke i idrettskretsen påpeker at klubben kan klage på vedtaket om tap av medlemskapet i norsk idrett, men at pengekravet ikke er mulig å klage på. En eventuell klage vil behandles i idrettsstyret.

– Vi opplever det som et brudd på regnskapsbestemmelser både innen idrett og det offentlige. Det mangler bilag. De klarer ikke å gjøre rede for egen økonomi. For oss er dette viktige papirer for å få støtte. Dette er det vi kaller falsk dokumentasjon, sier Brekke.

Han sier han er klar over at klubben har endret sin ledelse i sommer.

– Det endrer ikke det straffbare, man kan ikke riste seg unna det. Det er såpass alvorlig og graverende og vi finner ikke grunnlag for tvil rundt de forholdene vi har sett, sier Brekke.

Publisert: 16.08.19 kl. 18:57

