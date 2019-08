VETERANEN: Olav Lundanes i aksjon i VM i Spydeberg onsdag. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Dobbelt norsk i o-VM: Lundanes tok sitt niende VM-gull

SPYDEBERG (VG) Olav Lundanes (31) klarte å stå imot presset fra kometen Kasper Foss (20) og ta sitt VM-gull nummer ni. De to sørget for dobbelt norsk i VM-åpningen i Østfold.

Mindre enn 10 minutter siden

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Det er fjerde gang på rad Lundanes vinner langdistansen i VM - og altså hans niende VM-gull totalt, to av dem i stafett. År etter år finner han formen i riktig tid - altså til verdensmesterskapet.

– Jeg vet ikke hvor mange som har hatt troen på meg, og jeg har ikke hatt troen selv heller kanskje. Alt gikk på tverke en periode - med sykdom og småskader, sa Lundanes etter at gullet var sikret.

– Jeg må innrømme at det har vært et mål å ta fire gull på rad. Det er det ingen som har klart før.

Etter å ha ryddet skogen med konkurrentene under junior-VM, ble Kasper Fosser tatt ut til senior-VM - attpåtil på langdistansen. Lundanes mener at Fosser har vist vei for landslaget fram mot mesterskapet.

Kasper Fosser løp lenge før Lundanes. Unggutten hadde egentlig ingen misser underveis, men Lundanes tok innpå Fosser utover i løpet - og til slutt var det ingen tvil om at veteranen var best. Forspranget ble på ett minutt og 39 sekunder.

les også Lundanes tok sitt åttende VM-gull: – Uvirkelig

– Det er utrolig om dette holder til medalje, sa Kasper Fosser til VG mens han ventet spent på arenaen.

– Olav løp fra meg på slutten. Men jeg har noen år på å trene meg opp på å holde en hel langdistanse, smilte Fosser etterpå. Han hadde egentlig junior-VM som det store målet denne sesongen og begynte ikke å forberede seg på mesterskapet i Østfold før for en måned siden.

les også I dag starter o-VM: Det startet med disse to

Det var en liten antydning til dramatikk da Lundanes bommet litt på en post mot slutten, men Ålesund-karen rettet kjapt opp feilen.

Olav Lundanes har vunnet langdistansen hele fem ganger tidligere, blant annet de tre siste årene - i 2016, 2017 og 2018.

Kasper Fosser og bestefar Per Fosser ga hverandre en god klem etter løpet.

– Det er han jeg har å takke, sier 20-åringen.

– Jeg tok med Kasper ut på orienteringsløp fra han var ganske liten. I begynnelsen var det bare moro, men så ble han så glad i orientering, sier Per Fosser, som selv ble verdensmester i stafett i 1970 - og som kommer fra Østfold.

Kasper Fosser med sin trener, bestefar Per Fosser. Foto: Ole Kristian Strøm

– Kasper kjenner terrenget her godt. Jeg er selv opprinnelig fra Østfold og har tatt ham med til mange løp her.

Norske Åge Hadler var den første verdensmester på denne klassiske distansen i orienterings-VM. Det var i 1966. Dagens løpere har en noe lengre løype - og langt flere poster.

KOMETEN: Kasper Foss i aksjon på langdistansen onsdag. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Verdensmesterskapet i Østfold fortsetter med kvinnenes langdistanse onsdag ettermiddag, så mellomdistansen fredag og stafett lørdag. Arenaen er bygd opp på Mørk Golfbane i Spydeberg. Det er fjerde gang o-VM arrangeres i Norge.

Heretter skal mesterskapet bare arrangeres annet hvert år . Neste gang er i Skoda-byen Mlada Boleslav i 2021.

Publisert: 14.08.19 kl. 15:52

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post