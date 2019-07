OL-HELTINNE: Ragnhild Haga tok OL-gull på 10 kilometer friteknikk og stafett i Sør-Korea. Så kom en sesong uten pallplasser. Nå vil hun opp og nikke igjen. Her fra landslagspresentasjonen i Holmenkollen i vår. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Haga og Krüger fra OL-suksess til nedtur: – Jeg trodde jeg var supermann

Ragnhild Haga (28) og Simen Hegstad Krüger (26) tok to OL-gull hver i Pyeongchang. Presset ble stort. Så kom nedturen.

For 17 måneder siden fikk Norge to nye langrennshelter.

Haga ble hyllet av Marit Bjørgen etter OL-gullet på 10 kilometer friteknikk. Krüger startet 30 kilometer med skibytte med et fall og brakk staven. Han jobbet seg opp og fram og vant utrolig nok gull.

Begge gikk fenomenale stafettetapper, så gode at de kanskje var gullavgjørende for Norge.

I VM i Seefeld ble ingen av dem funnet gode nok for stafettlagene. De fikk heller ikke gå distansen hvor de et år tidligere ble olympiske mestere.

– Det med press, i teorien tenker man at det skal jeg takle. Man vet det kommer. Det går greit, jeg er ikke 20 år lenger. Men så står man i det, og i praksis syns jeg det var litt vanskeligere enn jeg trodde det skulle være egentlig, sier Haga ærlig.

GULL: Både Ragnhild Haga og Simen Hegstad Krüger gikk fenomenale tredjeetapper på stafetten i OL i Pyeongchang. Fra venstre: Johannes Høsflot Klæbo, Martin Johnsrud Sundby, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Didrik Tønseth, Ragnhild Haga og Marit Bjørgen. Foran: Simen Hegstad Krüger og Ingvild Flugstad Østberg. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

VG møtte gullduoen sammen under landslagssamlingen på Sognefjellet i juni.

– Det å ha et press utenfra, er en annen ting enn det presset man setter på seg selv. Litt press ønsker man jo. Jeg liker å gå skirenn som betyr mye. Men det var en ny erfaring at mange hadde meninger og tanker om hva jeg burde få til, sier Krüger.

Ingen pallplass

Det ble ingen pallplass på Haga forrige sesong. Krüger fikk en 2. plass på 15 kilometeren i Ulricehamn før VM og en 3. plass i Tour de Ski sammenlagt. Begge innrømmer at det finnes mer press enn det man legger på seg selv.

– Det er positivt at folk forventer mer av deg, men det kan være utfordrende når utenforstående kommer og sier hva du bør være fornøyd med. Det var ingenting som tilsa at jeg skulle herje forrige vinter. Men det var den oppfatningen jeg fikk, at noen mente jeg burde få til, sier Krüger til VG.

Krüger ble nummer fem på femmila i VM, Haga ble nummer ti på tremila. Begge fikk gå den lengste distansen. Det var det.

Begge byr på opplevelser fra det siste året, og innrømmer mer enn det som ofte er normalt for idrettsutøvere. De lot seg påvirke av kommentarer fra både fjern og nær.

– Jeg kan leve med dårlige skirenn og press. Men jeg ble litt overtent etter OL. Jeg trodde jeg var supermann og skulle klare det meste på trening, så gjør man kanskje litt for mye eller litt for hardt, sier Haga og fortsetter:

– Jeg trodde jeg tålte alt. Jeg var litt fornøyd i en uke etter OL, så begynte arbeidsjernet i meg – nå skal jeg forbedre det og det og det og det. Det ble kanskje litt for mye. I tillegg ble det mer å gjøre for sponsorer og forbundet. Belastningen ble for stor.

Litt dårligere enn håpet

Begge er best i friteknikk og har strålende teknikk i den stilarten. Begge ønsket å ta steg i klassisk etter OL. Og blant kvinnene lå «trusselen» der om at verdens mest sultne Therese Johaug skulle gjør comeback. Det satte også Charlotte Kalla tidvis fullstendig ut av spill forrige sesong.

– Jeg var klar over at det kom til å bli vanskelig å følge opp. Man har fokus på å utvikle seg, så ble resultatene enda litt dårligere enn jeg hadde håpet. Før når man ikke har gått så bra, så har ingen brydd seg, da har man fått ha det litt i fred også, sier Haga.

Ingen av dem klager. De ville selvsagt ikke vært OL-suksessen foruten. Som Krüger sier: Nå kan vi ikke gjøre OL-gull til noe negativt da.

Begge ser fremover, og gleder seg til en ny sesong. De syns det er fint å være tilbake i angrepsposisjon.

– Jeg er ikke superfornøyd med sesongen som var. Men det var mye positivt. Jeg sitter igjen med litt følelsen av at høydepunktet mangler, sier Krüger, og legger til:

– Vi må ikke krisemaksimere. For det er ingen krise. Vi er bedre rustet for vinteren som kommer.

Det er bare fire og en halv måned til verdenscupsesongen i langrenn starter igjen.

Publisert: 12.07.19 kl. 09:35