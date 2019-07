LEDER: Magnus Carlsen leder Offerspill sjakklubb. Her fra Norway Chess. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Carlsen-klubb gir fra seg 35 delegater

Offerspill SK kommer bare til å stille med seks delegater på sjakk-kongressen i Larvik på søndag.

Det er 35 delegater færre enn de 41 de hittil har planlagt å stille. Klubben bekrefter det selv i en uttalelse på Norges sjakkforbunds hjemmeside.

Dette skjer etter at forbundets reglementsutvalg, ledet av Hans Olav Lahlum, fredag gikk ut med en anbefaling om å begrense antallet delegater Offerspill fikk stille med.

«Vi har tatt RU (reglementsutvalget, journ.anm.) sin siste uttalelse til etterretning og har besluttet å stille med et begrenset antall delegater som tilsvarer våre egne betalende medlemmer, samt de som har meldt overgang til klubben vår og tidligere NSF-medlemmer. [...] Vi håper dette kompromissforslaget er noe alle parter kan leve fint videre med», skriver klubben i uttalelsen.

Tar selvkritikk

Videre tar klubben selvkritikk for at den ikke har gjort det mulig for medlemmer som ville vært villige til å betale medlemskontingent å gjøre det:

«Vi burde gjort det mye enklere for medlemmer å betale kontingent selv, men det er lett å se i etterpåklokskapen», står det i uttalelsen.

Carlsen og Offerspill har blitt anklaget for å kuppe kongressen for å få gjennom den omstridte avtalen med bettingselskapet Kindred gjennom å ha midler nok til å kunne ta regningen for nye medlemmer, noe andre klubber sannsynligvis ikke kunne gjort med begrensede midler.

«Det viktigste for oss i Offerspill Sjakklubb er ikke, og har ikke vært, å få gjennom Kindredavtalen for enhver pris. Avtalen er definitivt noe vi har stor tro på, men vi skal først og fremst drive en sjakklubb med store ambisjoner for fremtiden og vi håper og tror at Sjakk-Norge kan samles etter Kongressen, uansett utfall», avsluttes uttalelsen fra Carlsen-klubben.

Publisert: 06.07.19 kl. 19:32 Oppdatert: 06.07.19 kl. 19:43