TILBAKE: Etter flere år med smerter er Niklas Dyrhaug klar for en ny sesong med allroundlandslaget. Her fra landslagspresentasjonen i Holmenkollen i april i år. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Skadeplaget Dyrhaug var langt nede: – Det var jævlig tøft i høst

Langrennsprofilen Niklas Dyrhaug (31) hadde sin første smertefri treningsøkt i mai. Det er flere år siden sist.

Søndag stiller langrennsløperen til start i Kanalrennet, 50 kilometer rulleski, i Bø i Telemark. Kroppen er tilbake og samarbeider, selv om han har mye å ta igjen for å komme seg opp på tidligere nivå.

– På det verste i fjor sommer og høst så var det bare så vidt jeg klarte å kare meg ut av sengen. Det har vært tøft, sier Dyrhaug til VG.

Allroundlaget har hatt samling på Sjusjøen og i Telemark denne uken. Dyrhaug la ut dette bildet av seg selv og Emil Iversen på Instagram torsdag:

Det ble litt ekstra tungt for 31-åringen, da tankene om å leve resten av livet med smerter meldte seg.

– Det var tøffest ikke å vite noe, da det var dritvondt uten å vite hvorfor. Jeg ble litt skeptisk og. Det var jævlig tøft i høst, sier Dyrhaug og fortsetter:

– Hele sesongen gikk, men det var lettere avfinne seg med situasjonen da jeg fikk vite hva det var. I fjor høst var jeg langt nede.

Her er arret etter operasjonen 31-åringen var gjennom i januar:

Han konkurrerte ikke forrige sesong.

Den 15. januar ble han operert i Tyskland. Det var Lars Engebretsen ved Olympiatoppen som knakk koden: Diagnose: Gilmores Groin, det hadde revnet i lyskekanalen.

Ikke helt trygg

I februar 2017 var han helt på høyden med VM-bronse på 15 kilometer klassisk og stafettgull i Lahti. Det er 16 måneder siden Dyrhaug var til start i et verdenscuprenn. Da endte han på 9. plass sammenlagt i minitouren i Falun.

I begynnelsen av juni trente han altså uten smerter på landslagssamlingen på Sognefjellet. Han var i strålende humør på pressedagen.

Men han er ikke helt trygg på at det ikke skal gjøre vondt igjen.

– Når jeg har vært ute så lenge, så blir jeg redd for å ta noe for gitt. Jeg er glad, men jeg vil ikke ta noe på forskudd. Jeg vil kjenne at det er sånn over tid. Jeg er litt i den fasen fortsatt, sier 31-åringen.

STILTE FOR NORTHUG: Niklas Dyrhaug deltok i Janteloppet i Hafjell i april, og endte 90 plasser foran Petter Northug på resultatlisten, Dyrhaug ble nummer syv. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Nå gleder han seg til å trene mye. Veldig mye. For han merker godt at kroppen ikke er som den var. Han sier at den mangler «punch».

– Jeg vet ikke helt om kroppen klarer 100 timer på en måned. Men jeg må opp dit. Får jeg kontinuitet i treningen, så kan det bli artig, sier trønderen.



Landslagstreneren lover tid

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum er imponert over tålmodigheten Dyrhaug har vist.

– Jeg er opptatt av å gi ham tid. Han må lære kroppen å trene ordentlig igjen, det tar tid. Trening går fort ned når du slutter å trene, og prosentene opp til et elitenivå tar tid. Det er først mot slutten av høsten jeg forventer at han begynner å vise seg frem igjen, sier Nossum til VG.

Målet er å være i form til å gå verdenscupstarten i Kuusamo i november.

– Nå har jeg ingen smerter for første gang på mange år, sier Dyrhaug.

