Tennisekspert om «Fedal»: – Det blir ikke større

Rivaliseringen mellom Roger Federer og Rafael Nadal har blomstret opp igjen, og fredagens semifinale kan bli den siste kampen mellom de to legendene.

– Det blir ikke mye større å få de gutta mot hverandre igjen, og jeg trodde kanskje ikke at det skulle skje igjen. Det er litt unikt, de har en vinnervilje og en sult som de andre tydeligvis ikke har.

Det sier Eurosports Christer Francke, som skal kommentere oppgjøret og selv er tidligere norgesmester i tennis (1998). Han var nær ved å avskrive Federer etter en elendig sesong i 2013, nå skal sveitseren i aksjon mot Nadal på den aller største scenen.

For «Fedal»-rivaleriet er blusset opp igjen. Det hadde gått to år siden forrige møte mellom dem da Nadal smadret sveitseren 3–0 i sett i French Open for en drøy måned siden.

Og det er elleve år siden siste de møttes i Wimbledon, da de spilte den mye omtalte, på grensen til mytiske, 2008-finalen.

– Det kan bli en veldig lang kamp, og jeg tror det kan bli en veldig bra kamp. Det også litt åpent om hvem som vinner, men Nadal har sett litt mer offensiv ut.

Novak Djokovic er den tredje av de fire semifinalistene, så det er «the usual suspects», alle over tredve år, som dominerer nok en gang.

– Du kan si at det er svakhetstegn at det ikke har kommet opp noen som utfordrer dem mer. Ingen får liksom slippe til, men nå er det et tidsspørsmål før de legger opp. Jeg sitter med følelsen av de må legge opp før andre får komme til, og det er litt rart, sier Francke.

Selv Federer slet med å finne ord for dominansen til «the big three».

– Det er definitivt, hva kaller du det, uvanlige tider i tennis. Jeg tror ingen hadde trodd at vi tre skulle være så dominerende i så mange år, sa han etter sin kvartfinale.

Nadal innrømmer på sin side at alle de tre ønsker å avslutte sin karriere med flest Grand Slams, men sier at både han og Federer har hatt større karrierer enn de kunne drømme om.

Publisert: 12.07.19 kl. 07:07

