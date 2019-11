SKAPER OVERSKRIFTER: Nicklas Bendtner fra en eliteseriekamp mot Bodø/Glimt på Aspmyra for i 2019. Foto: Bjørn S. Delebekk

Bendtner hevder lagkamerater brukte hjemmet hans til utroskap

I sin nye bok «Begge sider» åpner Nicklas Bendtner (31) opp om festingen som har skapt overskrifter gjennom store deler av hans karriere.

I 2006/2007-sesongen var 18 år gamle Nicklas Bendtner utlånt fra Arsenal til Birmingham. Ifølge danskens nye bok «Begge sider», var dette en periode preget av festing flere dager i strekk og hyppige besøk på strippeklubber. Det skriver danske Politiken, som har publisert et kapittel fra boken.

VG har allerede skrevet om en hendelse hvor spissen ble fraktet hjem i et trillebår dagen før landslagsdebuten for Danmark.

Bendtner hadde stor suksess på banen da han var i Birmingham, men det er likevel historiene fra utelivet det legges vekt på.

– Hvis vi bare har kamp lørdag, har vi fri til onsdag. Det betyr at jeg kan gå på byen lørdag, søndag, mandag og tirsdag. Fire dager i strekk er ikke uvanlig, og helt ærlig, tar det over. Det kan jeg godt se i dag, forteller Bendtner i boken som kommer ut tirsdag.

Det var ikke bare dansken som var en hyppig gjest på byens barer. Alkohol og byturer skal ifølge Bendtner ha vært et samlingspunkt for hele Birminghams tropp i denne perioden.

– Hvis en lagkamerat har bruk for litt «private timer» med en annen dame enn sin kjæreste eller kone, blir det helt vanlig å spørre troppens yngstemann om et par timers husly. De ringer på, som om det er et horehus, forteller Bendtner.

DEN GANG DA: Nicklas Bendtner under Arsenal-tiden. Her fra en kamp mot Porto i 2010. Foto: Fredrik Solstad, VG.

I tiden i klubben hadde Bendtner en 300 kvadratmeter stor leilighet i byen. I garderoben skal boligen ha blitt kalt «the shag pad». Sammen med de lokale strippeklubbene, skal boligen ha vært sentral i spillernes privatliv.

– For oss spillere, er strippeklubber et genialt konsept. De er jo åpne hver kveld, mens nattklubbene bare holder åpent i helgen, forteller FCK-spissen.

Da han var i Birmingham, rykket klubben opp til Premier League, og Bendtner hadde en av karrierens beste sesonger i klubben. Han scoret 13 mål og hadde ifølge Politiken en månedslønn på 400.000 kroner.

Etter sesongen i Birmingham ble han lånt ut til Sunderland og Juventus. Han har etter det spilt for Wolfsburg, Nottingham Forest, Rosenborg og nå FC København. Fra 2005 til 2014 spilte han for Arsenal.

