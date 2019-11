KRITISK: Visepreident i Wada, Linda Hofstad Hellelad, kan ikke forstå hvordan hennes egen organisasjon har fått mandat til å drive lobbyvirksomhet mot en lov i USA. Her er hun som kulturminister under OL i Rio i 2016. Foto: Bjørn S. Delebekk

Helleland langer ut mot IOC og WADA etter lobby-avsløring

Linda Hofstad Helleland reagerer kraftig etter avsløringer om at Wada og IOC bruker lobbyister for å stanse en ny antidopinglov i Washington DC.

Nå nettopp







Denne uken fortalte nyhetsbyrået Associated Press hvordan de to organisasjonene bruker penger på å motarbeide den såkalte «Rodsjenkov-loven» i USA.

Den vil gjøre det mulig for politi og dopingjegere å samarbeide tettere enn før. Den åpner også for å straffe personer som er involvert i juks og bedrag i forbindelse med internasjonale idrettkonkurranser, selv om disse foregår utenfor USAs grenser.

Det er spesielt dette som skal ha fått IOC og Wada til å reagere.

– Det som er problematisk med dette, er forslaget som sier at amerikansk rett skal gjelde også utenfor USA, og bli gjeldende i andre deler av verden, sier avtroppende Wada-president Craig Reedie.

I tillegg til pengene fra IOC, så har Wada budsjettert med nærmere 2,5 millioner kroner til lobbyarbeid ifølge nyhetsbyrået AP.

Det får avtroppende visepresident Linda Hofstad Helleland til å reagere kraftig. Mens Reedie representerer IOC innad i Wada, så kommer Helleland fra myndighetsiden. Den norske politikeren tok opp spørsmålet på et Wada-møte i Polen denne uken:

les også OL-gullvinner hopper av IOC: Lei pampbeskyldninger

– Jeg spurte presidenten (Reedie) og generalsekretæren (Olivier Niggli) om når Wada hadde gitt dem mandat til å drive lobbyvirksomhet mot et av våre egne medlemsland. Det er frustrerende å se at Wada driver lobbying mot myndighetene i et medlemsland, som har som eneste formål å bekjempe korrupsjon og bedrageri, og ta bakmennene organisert kriminalitet, sier hun til VG.

– Hva slags svar fikk du?

– De har ikke noe godt svar på dette. Men det kom tydelig frem at det er en stor bekymring i IOC for at denne loven blir vedtatt. Det forundrer meg at IOC og Wada reiser til Washington og motarbeider en lov som vil være effektiv i kampen mot doping, sier Helleland.

Hun går av som visepresident i WADA ved nyttår. Det skjer etter en turbulent periode, med åpenlys konflikt med IOC-delen av Wada.

Dette er ventet å bli en sentral del av den boken Linda Hofstad Helleland har skrevet på de siste månedene. Boken kommer på det norske markedet torsdag i neste uke.

Rodtsjenkov-loven gikk gjennom i Representantens hus i forrige måned. Nå skal den behandles i Sentatet, før den president Donald Trump må signere den. Loven rapporteres å ha stor støtte blant amerikanske politikere.

WADA-LEDELSEN: Visepresident Linda Hofstad Helleland, generalsekretær Olivier Niggli (midten) og president Craig Reedie på Wada-konferansen i Polen denne uken. Foto: Andrzej Grygiel / PAP

I Norge ligger et lignende forslag inne til behandling på Stortinget.

Det er en lignende lov som åpnet for at FBI kunne gå etter FIFA-topper i Sveits i 2015, selv om disse ikke oppholdt seg i USA. Den gangen holdt det at korrupte idrettsledere benyttet amerikanske banker når de flyttet på penger.

Rodtsjenkov-loven har fått navn etter varsleren Grigorij Rodtsjenkov, som bor på hemmelig adresse i USA etter å ha varslet om det omfattende dopingjukset han deltok i gjennom år før og under OL i Sotsji.

les også Knallhard Linda Hofstad Helleland: – IOC fremstår som en sekt

Advokaten hans, Jim Walden, sier til AP at IOCs holdning til den foreslåtte loven beviser at de «heller vil avholde skitne leker enn at noen andre skal håndheve lovene som hindre bedrag med doping».

Generalsekretær i Wada, Olivier Niggli, ble konfrontert med lobbyvirksomheten organisasjonen har satt i gang denne uken. Han ga da uttrykk for bekymring for at personer og selskaper som opererer på sportsarrangementer i andre land risikerer straffeforfølgelse i USA.

– Vi forsøker bare å hindre konsekvenser som kan påvirke hele systemet. Dersom dette skjer i USA, og så i 20 andre land, så får vi et system som ikke virker lenger, argumenterte han.

USA er Wadas største bidragsyter på myndighetsiden: Landet betaler årlig 2,5 av organisasjonens totale budsjett på 34,6 millioner dollar.

– Vi har ikke til hensikt å forsøke å utfordre uavhengigheten til USA, sier Niggli.

IOC hevder, i en uttalelse til AP, at de setter pris på forsøkene på å bekjempe doping i USA.

– Det er likevel en bekymring at lovforslaget vil underlegge utøvere fra alle 206 nasjonale olympiske komiteer, som tar del i internasjonale konkurranser, inn under amerikansk strafferett, sier en IOC-talsmann.

Publisert: 08.11.19 kl. 11:17







Mer om