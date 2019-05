Strømsgodsets Nico Mickelson (19) røk akillesen - mister 2019-sesongen og U20-VM

Strømsgodsets Nico Mickelson (19) røk akillesen i søndagens eliteseriekamp mot Odd. Han mister hele sesongen og U20-VM i juni.

Mindre enn 10 minutter siden







Det bekrefter klubben på sin hjemmeside. Skaden kom mot slutten av kampen søndag kveld. Se situasjonen i videoen øverst i saken.

Han ble fraktet til Drammen sykehus i ambulanse. Der ble det bekreftet ruptur - total avrivning - på venstre akilles sent søndag kveld. Mickelson vil trolig opereres i løpet av mandag.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Dermed mister 19-åringen resten av 2019-sesongen. Han mister også U20-VM i juni. Talentet var en av de åtte første spillerne som ble tatt ut til mesterskapet i april.

Strømsgodset tapte 2–1 i Skien. Se høydepunktene her:

Strømsgodset skriver på sine hjemmesider at hele klubben føler med Mickelson, og ønsker ham god bedring.

– Det var dessverre som vi fryktet i går. Nico har pådratt seg en total avrivning i akilles og han mister hele sesongen. Dette er utrolig trist og leit for Nico. Nå skal vi ta godt vare på gutten og sørge for at han får tett og god oppfølging i den perioden han går inn i, sier Strømsgodsets fysioterapeut Marius Hoel.

19-åringen har vært i klubben siden 1. januar i år.

Dette er den andre spilleren i Eliteserien som ryker akillesen denne sesongen. Moldes Eirik Ulland Andersen pådro seg samme skade i første runde i Cupen forrige uke.

SKADET: Nico Mickelson vrir seg i smerte i kampen mot Odd. Foto: Trond Reidar Teigen/ NTB Scanpix

Publisert: 06.05.19 kl. 09:32