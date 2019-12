Det kan bli dårlig med russiske flagg i OL fremover. Foto: NTB Scanpix

Utestengelsen av Russland: Straffen kan bli vannet ut

Det høres strengt ut at Russland utestenges fra store mesterskap i fire år. Virkeligheten kan fort bli en ganske annen.

Behovet for å gjenopprette tilliten er enorm for ledelsen av Verdens antidopingbyrå (WADA).

Derfor er det så viktig for WADA-toppene at de nå fremstår så handlekraftige og robuste som mulig, når det omsider foreligger en sanksjon mot en gigantisk juksemaker.

Selve innsalget gir da også inntrykk av at her er det virkelig noe som skjer.

Denne gangen snakker vi om ledere med stor L, en gjeng som ikke lenger skal finne seg i russisk juks.

Eller gjør vi egentlig det?

Overskrifter som «WADA utestenger Russland fra store internasjonale mesterskap» går verden rundt, og retorikken som følger konklusjonen søker å skape inntrykk av handlekraft.

Men hva slags straff vi i praksis snakker om her, er det i skrivende stund umulig å si noe sikkert om.

Om vi legger tidligere erfaringer og empiri til grunn, er det sannsynlig at den endelige konsekvensen for Russland kommer til å bli betydelig mildere enn det inntrykket som nå er skapt.

Og det av flere grunner:

For det første er ikke avgjørelsen til WADA-toppene rettskraftig ennå. Det er det russiske antidopingbyrået (RUSADA) som har mistet sertifiseringen, og innen 21 dager er det mulig å anke til Idrettens voldgiftsrett (CAS). VG vet at juridiske krefter innen WADA anser egen konklusjon som solid, men det skal bli interessant å se hva retten denne gangen mener om sanksjoner som konsekvens av et råttent system.

Så sant avgjørelsen fra WADA står seg, er det så bare deler av den organiserte internasjonale idretten utestengelsen gjelder de neste fire årene.

Det dreier seg om organisasjoner bak evenementer kalt «major events», som De olympiske leker, verdensmesterskap og multivarianter som Asian Games eller Commonwealth Games.

For eksempel er et europamesterskap i fotball, hvor stort det enn er, altså ikke omfattet av vedtaket. Og verdenscup i ulike grener virker heller ikke å være rammet.

Arrangører som IOC (Den internasjonale olympiske komité) og FIFA (Det internasjonale fotballforbundet) vil være bundet av en eventuell rettskraftig avgjørelse om fire års russisk utestengelse, men også her kan realitetene i praksis fryktelig fort vise seg å bli utvannet.

Under vinter-OL i Pyeongchang prøvde IOC-president Thomas Bach å fremstå tøff utad, men realiteten var at 168 russiske utøvere fikk være med. Attpåtil fikk de bruke den symboltunge bokstaven «R»; og troppen gikk under navnet «Olympiske atleter fra Russland». Hvor streng var da straffereaksjonen objektivt sett?

Nå er det et spørsmål om fotball-VM i Qatar med et russisk lag, men med andre drakter og uten navn og nasjonalsang. Dersom det skjer og alle vet at det er Russland som spiller, er det da en sanksjon som svir?

I tillegg er det bare å belage seg på hvordan sterke krefter i idretten, som vet usedvanlig godt hvilken økonomisk gullkalv verdens største land er, kommer til å lete i alle hjørner etter måter å mildne straffens effekt på.

Dessuten skal du ikke se bort fra at det blir juridiske dragkamper av alle tenkelige sorter, inkludert Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, vil blir brakt på banen.

Nå skal det nevnes at det også er andre sanksjoner i vedtaket, med det forhold som først og fremst rammer russerne på leder- og arrangementssiden.

Summa summarum er vi der at WADA har reagert, men at det er god grunn til å anta at reaksjonen vil vise seg å være mye mindre streng enn den burde ha vært.

Her er det så viktig å minne om hva denne evige saken faktisk handler om.

Skandalen er det største systematiske bedraget mot fair play gjennom tidene, muligens sammen med det som skjedde i DDR.

Russland ble avslørt som en gigantisk juksemaker. Og nytt russisk fusk er avdekket gjennom omfattende datamanipulasjon.

Da trengs det mye mer enn en skinnstraff. Men det er slett ikke sikkert vi ender der.

