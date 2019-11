TILBAKE FRA SKADE: Daniel-André Tande møtte pressen i Oslo før verdenscupåpningen i hopp. Her sammen med lagkamerat Johann André Forfang. Foto: Tore Meek, NTB Scanpix

Marerittår for Tande: – Demotiverende

YOUNGSTORGET (VG) Det siste halvannet året har Daniel-André Tande (25) vært syk, syk igjen, skadet og skadet igjen. Nå vil han slå tilbake.

– Det har vært veldig kjedelig og demotiverende. Du vet alltid hva du er god for, men på grunn av ting du ikke alltid får styrt, blir du satt tilbake. Jeg har aldri vært ordentlig skadefri i mange år, men som regel har det ikke vært mer enn to måneder når jeg har vært skadet. Jeg har vært mye syk, men den i fjor sommer tok jo kaka Men det eneste man kan gjøre er å jobbe på igjen for å vise at man kan komme tilbake, sier Daniel-André Tande på et pressetreff med hopplandslaget i Oslo før sesongen starter i polske Wisla denne helgen.

Skihopperen har lagt bak seg en lang periode med flere nedturer enn oppturer. I fjor vår ble han rammet av en sjelden sykdom før han i fjor høst slet med både influensa og bihulebetennelse. I vinter mistet han VM grunnet en kneskade. Skaden holdt ham utenfor i fem måneder. I sommer skadet han seg igjen, men da kom han seg raskt tilbake.

– Jeg var først tilbake i hoppbakken i starten av juli. Så var det skade igjen i august. Det er jo kjedelig når du endelig er tilbake og begynner å finne ut av ting igjen for så å ende opp med en ny skade. Men jeg var heldig som berget en veldig alvorlig skade, sier Tande.

– Har du noen gang vært så langt nede at du har tenkt du ikke gidder mer?

– Man vurderer jo av og til. Jeg har vurdert det mange ganger siden jeg var sju år gammel, men det er bare fordi jeg er veldig flink med rullegardiner. Men det har egentlig aldri vært snakk om å legge opp, svarer han.

– Hva er det som driver deg til å fortsette?

– Jeg mangler fire av de fem store. Målet mitt som skihopper er å bli en av de aller største gjennom tidene, da er man nødt til å vinne alle fem.

De fem store er verdenscupen sammenlagt, hoppuka sammenlagt, individuelt VM-gull, individuelt OL-gull og individuelt VM-gull i skiflyging. Sistenevnte vant Tande i 2018. Han tok laggull under OL i Pyeongchang.

Hopperne sesongåpnet i verdenscupen fredag. Alle de norske hopperne gikk videre til søndagens hopprenn. Tande ble nummer 27 etter et hopp på 111 meter.

– Vanskelig situasjon

Landslagssjef Alexander Stöckl er blant dem som har fulgt Tande gjennom nedturene. Han forteller nå at Tande i sesongoppkjøringen har vist noen kjempegode hopp, men at han ikke har vært veldig stabil.

– Det er en vanskelig situasjon, og for oss er det ekstremt viktig at vi prøver å støtte utøverne på veien tilbake så godt vi kan. Vi har et stort apparat rundt med blant annet fysisk trener, fysioterapeut og psykolog for at utøverne skal få det beste de kan for å finne veien tilbake. Det er vi glade for at vi har. Det ført til at Daniel er der han er i dag. Det håper vi er godt nok til å starte sesongen, sier landslagstreneren.

–Jeg har ikke hatt nok kontinuitet i hoppingen, og det har vært litt for mange, og for lange, avbrekk. Jeg leter fortsatt litt etter svarene jeg trenger, men jeg føler jeg er på riktig spor og jeg vet at i de beste hoppene mine, hopper jeg veldig godt på ski, sier Tande.

– Hvor langt unna toppnivået ditt er du nå?

– Det vet jeg ikke. Forhåpentligvis bare en god oppkjøring. Jeg håper fortsatt at toppnivået mitt er såpass bra at ingen kan slå meg på mitt beste, men det gjenstår å se om jobben jeg har lagt ned siden februar er bra nok.

Sesongens mål er å være stabilt topp ti.

Halvskadet nesten hele landslagskarrieren

Tande har slitt med skader i nesten hele landslagskarrieren. Han debuterte på landslaget i etter 15/16-sesongen, og vant nesten hoppuka allerede første sesong.

– Sommeren før jeg kom på landslaget fikk jeg en kneskade, sommeren etter fikk jeg tretthetsbrudd i leggen, trynet før sesongstart og fikk problemer med menisken. I løpet av vinteren der hadde jeg en «ankelkul» som var veldig merkelig, sommeren etter det var første skadefri sommer på mange år, da hadde jeg min beste sesong noensinne, etter den sesongen sykdom, skade i kneet også ny skade i kneet, forteller Tande.

– Det er ikke langt unna å være halvskadet nesten hele landslagssesongen, legger han til og ler.

