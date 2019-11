BANKERKUSK: Dag-Sveinung Dalen, nummer to på kuskestatistikken, kan ta sin tredje strake seier med Crackajack. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: Gulljackpot i V75

Norsk Rikstoto dobler syverpotten ved spillestopp på Leangen Travbane lørdag. VGs travekspert, Anders Olsbu, satser på tre bankere og garderer bredt i de fire andre løpene.



Anders Olsbu

F.X. Fragola er den sikreste vinneren.

– Hoppa har vunnet hele 11 ganger på 14 forsøk hittil i år. Hun er kjapp fra start, sitter trolig tidlig i tet og leder hele veien igjen, tror Olsbu.

Eik Odin er omtrent like sikker.

– Hesten har vunnet hele 19 av 27 løp hittil i karrieren. Kun to ganger har han vært dårligere enn annen. Tross ytterste spor bak bilen, vinner han trolig på ny, mener Olsbu.

Han lar også Crackajack stå ugardert.

– Crackajack jager sin tredje strake seier for kusk Dag-Sveinung Dalen etter pause. Klarer han å forsvare sporet, skal den tidligere Derby-deltakeren ha en god sjanse igjen. Skulle han bli overflydd, blir det straks mer sjanseartet, sier traveksperten.

Dagens banker

F.X. Fragola (V75-3) er en seiersmaskin som er veldig kjapp fra start. Stikker trolig til tet og tar sin 12. årsseier.

Dagens luring

Panama Rags (V75-5) har avsluttet bra mot gode hester i sine to siste starter. Kan overraske om det blir litt kjøring i front.

Her er Olsbus V75-tips til Leangen:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 150 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2400 kroner

EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, lanserer hele tre bankere i denne gulljackpot-omgangen i V75 på Leangen. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-1 (3140mv)

1 STRONG CASE

7 C NU GILBAK

9 BESTBYARSENAL

5 GIGOLO N.L.

6 St. Raphael Decoy

2 Hazil Boko

——————————-

10 Valley Ivan

8 Crazy Victor

3 Arion Augustinu

4 Xpress Bar

Løpet

Jeg ser seks hester med vinnersjanse i dette langløpet.

Favoritten

Strong Case feilet direkte sist. Gangen før var han tapper som tredje fra dødens i Klein-løpet på Leangen og tapte kun for M.S. Triple J. og Catherine's Chevy. Var klart slått av vinneren, men gjorde en god prestasjon og viste at han taklet baneprofilen. Ble tredje bak Max Brady og Broad Vision i en Derby-kvalifisering. I finalen fikk han trafikkproblemer og måtte nøye seg med en niendeplass. Står spennende til med få hester på strek. Kan lede hele veien og ta en etterlengtet seier.

Outsiderne

Bestbyarsenal går fine løp hver gang. Avsluttet bra sist. Tredje sist tapte han kun for Always On Time og Patent Leather fra likestart. Møter ingen av deres kaliber her og er aktuell, bare det klaffer litt fra dobbelt tillegg.

Gigolo N.L. feilet bort en mulig tredjeplass sist. Var litt på retur da, i et løp gode S.K.'s Mystic Titan vant. Ledet i det lengste gangen før og tapte kun for tilleggshestene Pebbe Simoni og Etna B.R. Trippelaktuell.

Luringen

C Nu Gilbak overtok ut av første sving på Färjestad etter pause sist og vant greit. Kan ventes ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Har gått bra på distansen før og skal regnes i striden igjen.

Startsiden

Strong Case forsvarer sporet.



V75-2 (2140mv)

1 S.K.'S NORDSTJERNE

2 HAFELL BRIS

4 SKEIE JERVA

5 TVERDALS MEGALOPP

11 MYR TØTTA

8 Judison

3 Jervsø Ronja

13 Horgen Gaupa

——————————-

12 Frøyspik J.R.

10 Slettvoll Vilja

14 Vassli Tuppa

6 Dag Åsa

9 Potetgull

7 Norjerven

Løpet

Flere med vinnersjanse. Jeg garderer.

Favoritten

S.K.'s Nordstjerne avsluttet bra til annen sist, men var klart slått av ledende Hafell Bris. Står 20 m bedre til kontra ham nå og blir dessuten kraftig kuskeforsterket med mangeårig landschampion Eirik Høitomt. Holdt lett unna for sistnevnte fra tet tredje sist, men skal ikke være i like god form som da han vant da. Kan likevel vinne.

Outsiderne

Hafell Bris har vunnet lett i sine to siste starter. Kan vinne igjen, men står 20 m dårligere til kontra S.K.'s Nordstjerne nå.

Skeie Jerva var god til seier fra tet sist og er aktuell feilfritt.

Luringen

Tverdals Megalopp har fine fartsressurser, men feiler lett. Kan muligens overraske med Tengsareid.

Startsiden

S.K.'s Nordstjerne sitter naturlig i tet.

V75-3 (2140ma)

6 F.X. FRAGOLA

——————————-

7 Creek's Superline

8 Chef Superb

5 Miss Tanic

11 Next Game

12 Synjo Danseuse

9 Zarahs Valentino

2 Efes Trotter

1 Giggs B.R.

3 Danny Delight

4 Five Stars Genius

Løpet

Jeg bankertipper seiersmaskinen F.X. Fragola igjen.

Favoritten

F.X. Fragola har vunnet 11 av 14 løp hittil i år og har vært en gjenganger i bankerspaltene. Hoppa er kjapp fra start, men har noen raske på innsiden. Kommer hun seg greit til tet, skal det normalt ikke være snakk om saken. Hun tåler også å gjøre en del selv, og skal uansett regnes med en god sjanse på ny.

Outsiderne

Creek's Superline sto på fint til tredje bak F.X. Fragola og Chef Superb sist uten å kunne true. Nyeng-traveren går gode løp hver gang, men står langt ute på vingen. Kan dog gjøre mye av jobben selv og skal regnes i trippelsammenheng.

Chef Superb var god toer bak F.X. Fragola sist. Går stadig fine løp, men vinner ikke så ofte lenger. Står sjanseartet til ytterst på vingen, men klaffer det med rett ryggløp kan han ende på trippelen igjen.

Luringen

Miss Tanic har skuffet i høst, men kan langt bedre. Kan løse fort bak bilen, og skulle hun klare å få ryggen til ledende F.X. Fragola, kan det være snakk om en trippelluring. Hun rapporteres klart forbedret.

Startsiden

Efes Trotter og Miss Tanic er raske, men overlater nok uansett til F.X. Fragola, som også er veldig kjapp.



GARDERINGSHEST: Lille Jim er på gang igjen etter langt avbrekk. Bjerring-traveren tas med på bred gardering i et åpent kaldblodsløp. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-4 (2140mv)

13 HORGEN LYNET

3 STUMNE FYR

4 ROFSTAD ODIN

8 Eidshaugdjerven

11 Jardar

7 Helle Spik

1 Villmira

9 Tao Elda

12 Lille Jim

5 Kashmir

——————————-

6 Bottem Viktor

14 Gikling Lomeo

10 Snonsøy Elda

2 Sophus K.G.

Løpet

En trio hever seg litt over de andre, men et åpent løp.

Favoritten

Horgen Lynet er mer enn god nok om han holder seg til rett gangart. Feilet i striden med gode Brenne Banker sist. Avsluttet bra til femte bak Troll Solen og Ulsrud Tea i Vintillatravet nest sist. Tredje sist tapte han kun for seiersmaskinen Magnums Othello.

Outsiderne

Rofstad Odin var god i sitt comeback sist. Ble treer på en sterk tid da og er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Skulle han finne tilbake til gamle takter, er han god nok.

Luringen

Stumne Fyr har stått vanskelig til på tillegg i det siste. Står mer riktig til nå og kan være tilbake i vinnersirkelen.

Startsiden

Stumne Fyr kan sitte tidlig i tet.

V75-5 (2140ma)

8 SUCH A NIGHT

6 INDUS DRAGON

9 PANAMA RAGS

5 JACKO LINE

10 ACERS FANTASY

11 Prince Muscle L.L.

4 Gaia Barsk

1 Dancer Halbak

3 Kiss Me

7 Vicky Vici

——————————-

Løpet

Nok et åpent løp. Jeg helgarderer for å være på den sikre siden.

Favoritten

Such A Night feilet fra start sist, men gikk et bra etterpå til femte. Dro unna i knallhardt tempo nest sist og ble naturlig nok sliten til slutt. Kolnes-traveren var meget god tidligere i høst. Viser han seg fra sin beste side, kan han absolutt vinne, tross sporet.

Outsiderne

Indus Dragon hadde halsproblemer sist og var unnskyldt for at han trakk seg fra tet. Med tanke på det gjorde han en bra prestasjon. Holdt unna til delt seier i Årjäng nest sist etter å ha fått dirigere i tet. Er bra på sitt beste. Viser han det, skal han regnes i striden.

Jacko Line ledet i det lengste sist, men måtte se seg knepent slått av en meget god Take It Easy. Tok to strake fra tet før det og har vunnet halvparten av sine tolv starter i år.

Luringen

Panama Rags går som regel gode løp hver gang. Har avsluttet bra i begge sine siste starter, hvor gode Best Of All har vunnet. Brækken-traveren står til for et fint ryggløp, og skulle hun vise seg fra sin beste side, kan hun muligens gå helt til topps.

Startsiden

Jacko Line, Indus Dragon og Such A Night kjører trolig om føringen. Kiss Me er også bra fra start, men slipper nok uansett.



V75-6 (1640ma)

1 CRACKAJACK

——————————-

10 Avery

6 Little Red Corvette

3 Fernando

9 Marino D.V.

5 Synjo Star

11 Fedreal Crown

4 Sangria Knight

7 Quick Crown S.E.

8 Black Butan

2 Hallo Again

Løpet

Crackajack har fine forutsetninger og får stå ugardert.

Favoritten

Crackajack har vært god til to strake seirer fra tet og har vunnet på enkleste vis. 5-åringen er kjapp fra start, men har noen raske utvendig. Men klarer han å forsvare sporet, noe han kan gjøre, skal det ikke være snakk om saken, om ikke åpningen blir morderisk. Bare han ikke blir sittende fast, skal han regnes med en god sjanse.

Outsiderne

Little Red Corvette har vært knallgod og hevet seg mange hakk i regi av Trine E. Hansen. Hesten har vært uten konkurranse i Nord-Norge i det siste og sjokkvant også i et V75-løp i Sverige i sommer. Hesten har vunnet hele ni ganger på 13 forsøk i år. Kun en gang har han vært utenfor trippelen. Kan havne i dødens, men kan kanskje ende blant de tre, selv derfra.

Luringen

Averye fikk maks fra rygg leder sist, men var helt nede på 1.12-tallet. Gikk fine løp før det også, men har tilgode å vinne i år. Skulle det bli litt kjøring i front, kan han fort ende på trippelen igjen.

Startsiden

Crackajack er kjapp, men blir nok utfordret av Fernando, Little Red Corvette og muligens Quick Crown S.E., som alle kan løse fort.



V75-7 (2140ma)

8 EIK ODIN

——————————-

5 Vill Jerven

3 Ros Son

1 Gikling Leodin

10 Mireldine

4 Z.M.'s Lyntroll

9 Eidshaugsvarten

2 Olve

6 Il Oda

7 Hammer Stjernar

12 Theodor

11 Alsaker Elfax

Løpet

Eik Odin får stå ugardert i V75-avslutningen.

Favoritten

Eik Odin er en traver utenom det vanlig. 7-åringen har en seiersprosent på 70 og en tvillingprosent på hele 93. Moe Odin-sønnen har vunnet hele 19 ganger på 26 forsøk og tatt seks annenplasser. Hesten var veldig god etter pause sist, hvor han avgjorde lett foran Gikling Leodin som sto 20 meter foran. Tross sporet skal Eik Odin ha en meget god vinnersjanse igjen.

Outsiderne

Vill Jerven var uheldig og ble forstyrret til galopp i V75 sist. Var god til to strake før det. Feilfritt kjemper han som regel alltid i toppen. På sitt beste kan han muligens yppe seg litt mot Eik Odin, men han skal være veldig god for å kunne slå ham.

Gikling Leodin ble toer bak Eik Odin fra tet sist, men var klart slått. Står 20 meter dårligere til nå og skal normalt ikke ha muligheter mot favoritten. Men fra hans rygg kan han fort henge med inn til en trippelplass. Var flink til to strake seirer før det. Var spesielt god tredje sist da han vant på 1.27,0 full vei og holdt unna for Helle Spik, som sto på langt tillegg.

Luringen

Ros Son viste fremgang sist, hvor han avsluttet fint til tredje bak Tangen Frikk og Løv Teddy. Feilfritt kan Helgestad-traveren ende på trippelen.

Startsiden

Eik Odin kan sitte relativt tidlig i tet om han blir offensivt kjørt. Gikling Leodin kan muligens lede inntil da.



