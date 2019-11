IKKE HØRT FRA ULLEVAAL: Åge Hareide under Danmarks kamp mot Luxembourg tidligere i høst. Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix

NFF har ikke kontaktet Hareide: – Vi prioriterer avklaringen med Lagerbäck

ULLEVAAL (VG) Norges Fotballforbund vil ikke diskutere en mulig landslagsjobb med Åge Hareide (66) før de har avklart fremtiden til Lars Lagerbäck (71).

Det sier fotballpresident Terje Svendsen til VG, samtidig som han lover en Lagerbäck-avklaring før nyttår.

Lagerbäck skal uansett lede Norge i EM-playoffen, der A-landslaget er to hjemmekamper mot Serbia og Skottland/Israel fra EM-deltagelse neste sommer.

– Status er at vi er enige med Lars om at det skal avklares før årsskiftet. Vi har såvidt startet dialogen med ham. Det var et landslagsvindu nå hvor vi selvfølgelig ikke satte fokus på dialogen. Han var langt inne i boblen sin for å skaffe best mulige resultater, men vi er enige om at vi skal snakke sammen nå frem mot jul, sier Svendsen når VG møter ham i «Solskjær-losjen» på Ullevaal Stadion.

Lagerbäck har antydet at det er «fristende» å gå på en ny kvalifisering med Norge, som isåfall blir frem mot VM i Qatar i 2022.

Samtidig går Åge Hareide på oppsigelse som sjef for Danmark. Nordmannen tok de røde og hvide til 8-delsfinale i VM i Russland i fjor og er allerede kvalifisert for EM-sluttspillet neste år, der de også får fordelen av å spille i København. Det blir det siste Hareide gjør som Danmark-trener.

Det ble kjent i juni i år at Kasper Hjulmand erstatter 66-åringen fra Sunnmøre etter EM. Hareide reagerte på timingen for offentliggjøringen av ansettelsen og meldte seg samtidig aktuell for Norge.

Men mannen som sist tapte en landskamp i 2016 (0–1 mot Montenegro) og nylig ledet Danmark til sin 34. kamp uten tap har ikke hørt noe fra NFF. Det bekrefter Hareide selv i en sms til VG, og fotballpresident Svendsen forklarer hvorfor:

– Vi har hatt som førsteprioritet å få avklart dette med Lars, og da også før årsskiftet, i og med at han har kontrakt ut neste sesong. Det har vært et primært ønske for oss før vi i det hele tatt begynner å snakke med noen andre.

– Handler om ryddighet

– Så Lagerbäck er rett og slett en så god kandidat at det ikke er vits i å snakke med andre før han eventuelt sier nei?

– Det handler litt om å ha ryddighet i prosessen ved å få avklart om Lars ønsker å gå videre. Dersom det ikke skjer, er det selvfølgelig noen som har tenkt andre tanker også. Vi starter aldri på «scratch». Vi har flere tanker i hodet samtidig, men vi prioriterer avklaringen med Lars, svarer Svendsen.

– Hareide har bedre resultater enn Lagerbäck i samme tidsrom og vært trener for Norge før. Hvorfor ikke et intervju med ham samtidig som dere har en prosess med Lagerbäck?

– Vi mener at det prosjektet Lars startet med det norske landslaget må han få lov til å videreføre. Han har dokumentert gode resultater med det norske landslaget. Åge har også vært landslagstrener tidligere, men vi er utrolig godt fornøyde med måten Lars fremstår som leder på og han har også utviklet landslaget. Det har talt til hans fordel og gjør at vi ønsker forlengelse med ham.

– Hvis han forlenger og Norge taper EM-playoffen, frykter du at det kan påvirke hans «standing» blant spillere og fans?

– Det vil definitivt ikke påvirke posisjonen hans i forbundet, støtteapparatet og hos spillerne. Han har en utrolig solid status, og det er en utrolig god lagmoral rundt A-landslaget. Om vi skulle være så uheldige å tape playoffen, tror jeg alle har sett fremgangen i norsk herrefotball på A-lagsnivå de siste årene. Jeg tror alle vil være med videre på reisen med Lars.

– Så det er ikke noe alternativ å avvente til etter playoffen før man tar en avgjørelse?

– Nei, det er det ikke, sier fotballpresidenten.

PS! Danmark har tapt én kamp i Hareides periode etter Montenegro-nederlaget i 2016: Høsten 2018 streiket landslagsspillerne etter en konflikt med forbundet, og et amatørlandslag ble mønstret i Nations League-kampen mot Slovakia (0–3). Hareide var ikke landslagssjef i den omstridte kampen. Tapet i VM-straffesparkkonkurransen mot Kroatia regnes som uavgjort hos statistikerne, mens nordmannen var sykmeldt under kampene mot Gibraltar (3–0) og Georgia (0–0) denne høsten.

Publisert: 25.11.19 kl. 15:42

