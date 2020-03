I SAMME BÅT: Birgit Skarstein gleder seg til at hun torsdag kan ta seg ut av leiligheten sin etter karantenen – for å handle olje til rekkverket på verandaen. Foto: Olympiatoppen

Birgit Skarstein åpner opp om den usikre fremtiden

Birgit Skarstein (29) har trent som om hun skulle konkurrere i Paralympics til høsten. Men Norges gullhåp i roing var mentalt innstilt på at karrierens store mål kunne gå i vasken.

For mindre enn 20 minutter siden

– Alt som gjelder OL gjelder også Paralympics. De arrangementene er helt koblet sammen, sier Birgit Skarstein til VG.

Hun har det som alltid travelt. Hun er i karantene frem til torsdag som følge av ro-landslagets siste treningssamling i Portugal. I egen stue har hun nettopp avsluttet en økt i ro-maskinen som er hennes beste venn i coronakrisetiden. Hun er på vei til en videosamtale som hun og de andre roerne skal ha med en psykolog fra Olympiatoppen, også det på grunn av situasjonen corona-epidemien har satt dem i.

– Jeg er ikke veldig begeistret for sosial isolasjon. Jeg er en utadvendt person som er glad i folk. Men vi mennesker er tilpasningsdyktige og klarer å finne fellesskap i isolasjonen, sier hun – blant annet med tanke på den nettopp avsluttede videosamtalen.

Da VG et par timer senere meddelte henne at idrettspresident Berit Kjøll etter en samtale med kulturminister Abid Raja hadde anbefalt sitt idrettsstyre å vedta at Norge ikke skal sende utøvere til Tokyo-OL – hvis det ikke ville bli utsatt – reagerte hun med et «hæææ?»:

– Jeg var forberedt på at dette kunne skje. Liv og helse er viktigst. Selvfølgelig er det viktigere enn idretten. Jeg vil fortsette å trene uansett hva som skjer, sa hun.

Tirsdag ble Japans statsminister Shinzo Abe og IOC-president Thomas Bach enige om å utsette OL og Paralympics (opprinnelig 25. august til 6. september) ett år.

– Det er tosidig. Du kan ikke slutte å jobbe selv om det er en risiko for at bedriften din kan gå konkurs. Da er det kanskje heller ekstra viktig å gjøre en skikkelig innsats. Men mentalt er jeg innstilt på at det vil skje endringer. Verden er i en tilstand min generasjon aldri har sett maken til, svarte Birgit Skarstein på spørsmål om Paralympics eller ikke Paralympics før den store og ventede endringen ble offentliggjort.

Cato Zahl Pedersen er Olympiatoppens leder for utvikling av para-idretter og chef de mission – øverste leder slik toppidrettssjef Tore Øvrebø er det i OL – for Norges tropp i Paralympics. 15 til 18 norske utøvere var aktuelle for lekene i Tokyo i månedskiftet august til september. Cirka en halvpart var kvalifisert.

Cato Zahl Pedersen sier at han er satt til å forberede Norges tropp til Paralympics. Han ville derfor «ikke tro noe om» Paralympics 2020-skjebne før den ble avgjort.

På spørsmål om para-utøvere kan ha underliggende sykdommer som vil påføre dem økt risiko med tanke på coronaviruset, svarer Cato Zahl Pedersen at det generelle hensynet til utøvernes hensyn vil tre i kraft lenge før et eventuelt hensyn til underliggende sykdommer.

Birgit Skarstein ser det også slik. Hun er utøverrepresentant i Den internasjonale paralympiske komité (IPC) og forteller at hun har god kontakt med toppledelsen. Hun påpeker på generell basis at det for en toppidrettsutøver kan være krevende ikke å vite om jobben din vil bestå, og hvor lenge den vil bestå. Det er imidlertid, som hun uttrykker det, ingen fasit for hva som er rett eller galt i den situasjonen verden er nå.

Birgit Skarstein skulle denne uken reist tilbake til Portugal sammen med ro-landslaget. Nå har de en treningplan frem til kommende torsdag som det eneste sikre.

Det som er sikkert er at alle verdenscupene hennes, EM og alle nasjonale stevner er avlyst. Etter utsettelsen av OL og Paralympics gjenstår bare å starte forberedelsene til 2021.

Hennes ro-kollega og nære venn, Olaf Tufte, er nå høyst usikker på om han makter å forlenge karrieren ett år til. Meningen var at han skulle avslutte den med sitt syvende OL om fire måneder.

Selv har Birgit Skarstein uansett tenkt å fortsette. Men en i praksis kansellert 2020-sesong, er dårlig nytt når det gjelder hennes odds for deltagelse i ski-VM på Lillehammer neste år.

– Det vil påvirke livene våre. For utøverne er det ikke så enkelt som å si at det «bare» er idrett. Mange har jobbet i åtte til 12 år for OL. Det er ikke bare å finne seg en ny jobb. Dette er en livsstil, ikke en jobb. Det er klart det kan være veldig krevende. Mange har satt livet på vent, sier Birgit Skarstein.

Hun tilføyer at det som kan være frustrerende er ikke å få gjort jobben – som toppidrettsutøver – så godt som man vil. Det vil si optimalt. Følelsen av å gå på jobb uten å få gjort den skikkelig. Birgit Skarstein oppfatter også at Norges toppidrettsutøvere innretter seg etter myndighetenes smittevernregler. Selv kunne hun hatt god bruk for fysioterapi. Ensidig trening i stua har medført en vond arm. Karantenen setter stopp for besøk og behandling.

– Beskjeden om at vi ikke skal bryte regelverket er klokkeklar, og utøverne oppfører seg særdeles pent i forhold til det. Vi er mer lojale mot samfunnet enn prestasjonen, for å si det slik, sier Birgit Skarstein.

Publisert: 25.03.20 kl. 20:14

