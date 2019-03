GIR SEG: MMA-utøveren kunngjorde på Twitter at han forlater idretten han er kjent for.Her avbildet under en innveiing i Las Vegas oktober i fjor. Foto: John Locher / TT NYHETSBYRÅN

MMA-stjernen McGregor sier han legger opp

Den irske MMA-utøveren Conor McGregor (30) kunngjør at han legger opp.

NTB

– Hallo folkens, en rask beskjed her: Jeg har bestemt meg for å forlate idretten som formelt går under navnet «mixed martial art». Jeg ønsker alle mine gamle konkurrenter lykke til videre med nye konkurranser, skriver Conor McGregor på Twitter.

Kunngjøringen kom svært overraskende etter at han ifølge MMAJunkie skal ha sagt at han var klar for å gå i ringen igjen i juli.

MMA-stjernen har havnet i trøbbel flere ganger, her forlater han arresten i Miami for noen uker siden:

McGregor har havnet i en god del bråk i løpet av karrieren. I 2018 ble han etterforsket i New York etter han skal ha angrepet en buss med andre UFC-utøvere (Ultimate Fighting Championchips).

11. mars i år ble 30-åringen pågrepet av politiet i Miami etter å ha stjålet en mobiltelefon fra en tilhenger som prøvde å ta bilde av ham.

Dette er ikke første gang han tar til Twitter for å fortelle at han gir seg, også i april for tre år siden valgte han å bruke den kanalen for å meddele at han legger opp.

Da kom han altså tilbake.

