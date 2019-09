TUNG SLUTT: Viktor Hovland så ikke fornøyd ut etter at han endte på en 11. plass i sin debut på Europatouren. Foto: Bradley Collyer / PA Wire

Hovland nærmer seg magisk grense

Viktor Hovland (22) var på vei mot en plass helt i toppen i sin proffdebut på Europatouren, men avsluttet svakt og endte som nummer 11. Likevel nærmer han seg en magisk grense.

Hovland var nummer fem etter fantastiske «minus fire» på de ni første hullene på Wentworth utenfor London, og han har hatt for vane å avslutte med råsterke runder.

Men denne gangen kom den svakeste nihullssløyfen i turneringen, han endte to under par for dagen og ti under par totalt.

11. plassen delte han med Paul Casey og Shane Lowry (henholdsvis 12 og 21 på verdensrankingen). Hver av dem får med seg rundt 1,1 millioner.

Dermed er den norske kometen oppe i nesten ni millioner innspilte kroner – etter bare tre måneder som profesjonell.

KJEMPET: Viktor Hovland jaktet birdier mot slutten av runden, uten å lykkes. Her er utslaget på hull 16. Foto: Bradley Collyer / PA Wire

Det betyr at Hovland vil fortsette å klatre på verdensrankingen, fra sin 101. plass. Han vil være tidenes første norske herrespiller inne på «topp hundre», og skulle han fortsette storspillet er det neppe lenge til han er blant de 50 beste.

– Det er et magisk punkt på verdensrankingen, sier Marius Thorp, det forrige tiårets største norske golftalent. Han følger Hovland tett.

De 50 best rankede i verden er automatisk kvalifisert for omtrent det som er av store turneringer, inkludert tre av fire «Major’s» (ikke PGA-mesterskapet).

les også Ryder Cup-kapteinen hyller Hovland: – Spillet hans har vært fenomenalt

– Nordmenn er vant til mange gull, særlig om vinteren, og venter kanskje på at Hovland også skal vinne snart ...?

– Det er absolutt ikke slik at han må det. Fortsetter han på denne måten kommer det sikkert en seier, men det er ikke noe «must» at han vinner. Vi må se på hva slags type idrett dette er. Det er et vanvittig nivå på mange spillere og veldig små marginer. Hele startfeltet kan i prinsippet vinne hver gang, påpeker Thorp.

131 spillere var med denne helgen, og det ses knapt på som noen sensasjon om nummer hundre i verden vinner en stor turnering.

HYLLER HOVLAND: Marius Thorp var til stede da Viktor Hovland spilte Masters i april. Foto: Robert Simsø

Det var mye snakk om at Viktor Hovland kom til Europa for å imponere Ryder Cup-kapteinen Padraig Harrington, som han spilte med de to første dagene i England. Da kan det jo nevnes at det er 12 mann på Ryder Cup-laget, og at bare syv europeere var bedre enn Hovland i Europatourens største turnering.

Åtte svenske og tre danske spillere var også med, inkludert superstjernen Henrik Stenson. Viktor Hovland var bedre enn dem alle.

– Han er virkelig sterk mentalt. Han er fryktløs og koser seg på banen, sa Harrington til VG etter den første runden torsdag.

les også Hovland har svarte belte i taekwondo: - Tror det hjelper meg

Nordmannen gikk de fire rundene på 69, 69, 70 og 70 slag. Det ser jevnt og trygt ut, men scorekortene har vært «fargerike». På de totalt 72 spilte hullene ble det én eagle (to under par), 22 birdier (én under par), 35 par og 14 bogeyer (én over par). Til sammenligning hadde vinneren Danny Willett 24 birdier, og var ti slag bedre.

Hovlands problem var for mange bogeyer. Han var ikke like solid med utslagene som vanlig. Ifølge Eurosport var Hovland lite fornøyd da det var over. Han tok seg ikke tid til noe intervju, og forklarte det med at han skulle rekke et fly.

BIRDIESTART: Viktor Hovland med innspillet på hull 10. Det ble en birdie, og det kom raskt to til. Foto: Ross Kinnaird / Getty Images Europe

les også Ingen avsluttet bedre enn Hovland

Innledningen på proffkarrieren er uansett sjelden vare. Hovland har spilt seks turneringer på PGA-touren og én på Europatouren.

På de syv turneringene har han totalt gått 28 golfrunder. 27 av dem har vært under par. Hans siste 24 runder er alle under par.

Hovland begynte med en 54. plass, deretter har han blitt nummer 13, 13, 16, 4 og 10 på PGA-touren og altså nummer 11 i den første på Europatouren.

På de ni siste turneringene, inkludert to kvalifiseringsrunder på Korn Ferry-touren, er Hovland 111 slag under par.

PS! Danny Willett (ranket 58 i verden) fikk cirka ti millioner kroner for sin seier. Spanjolen Jon Rahm ble nummer to.

