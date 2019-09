STERK START: Viktor Hovland åpnet på tre slag under par, fire bak lederen. Foto: PAUL CHILDS / X03809

Mener Hovland har noe alle ville elske å ha

VIRGINIA WATER, SURREY (VG) Viktor Hovland (22) markerte seg allerede etter én runde av sin proffdebut på Europatouren. Etterpå vanket det enda flere lovord.

– Jeg håper Viktor blir en del av Ryder Cup-laget vårt, sier Francesco Molinari (36) til VG.

Italieneren var den største helten da Europa slo USA i Ryder Cup fjor. Molinari har seks seire på Europatouren, tre på PGA-touren og han vant både The Open og Europatouren sammenlagt i fjor.

Under åpningsrunden av BMW PGA Championship på Wentworth, gikk han på 69 slag, det samme som Viktor Hovland. De ligger på delt 14. plass.

Da VG spør Molinari om den norske nykommeren, stopper han opp i nøyaktig ett minutt. Han kjenner litt ekstra til nordmannen, siden de spilte to runder sammen i årets US Open.

SYV SLAGS FORSKJELL: Verdenstoer Rory McIlroy (til venstre) hadde en kriseavslutning av første dag på Wentworth. Francesco Molinari (i bakgrunnen) var stødig igjen. Foto: PAUL CHILDS / X03809

– Av de unge spillerne jeg har sett er han definitivt et av de største talentene. Forhåpentligvis kommer han med på Ryder Cup-laget. Jeg tror han vil bli en veldig god tilvekst allerede neste år.

– Uansett har han en veldig god sjanse til å bli en topp, topp spiller de kommende årene, sier Molinari, som er tydelig på spørsmål om hva som er Hovlands styrke som golfspiller.

– At han ikke har noen svakheter. Han treffer ballen bra, chipper bra, putter bra, så dette ser veldig lovende ut, sier italieneren, som spilte med favoritten Rory McIlroy, nummer to i verden. McIlroy mislyktes fullstendig på dag én, med fire slag over par, syv dårligere enn Hovland og Molinari.

Svenske Henrik Stenson (43) er nummer to etter første dag, seks under par (Matt Walace leder på minus syv). Etterpå var Stenson i strålende humør, og var blant annet borte og fleipet litt med pressen da Hovland ble intervjuet.

Stenson er ikke i tvil om nordmannens potensial, selv om han aldri har spilt med Hovland.

– Jeg har bare sett ham slå litt baller og snakket med ham, men resultatene forteller alt. Måten han har taklet overgangen fra amatør til proff på viser hvor sterk han er mentalt, og det er egentlig den aller viktigste egenskapen i golf, bemerker Stenson, som har 11 seire på Europatouren, seks på PGA-touren og triumf i The Open og sammenlagt både i USA og Europa (to ganger). Stenson er en av de store.

GOD TONE: Padraig Harrington og Viktor Hovland under torsdagens runde. Foto: PAUL CHILDS / X03809

Det er også Padraig Harrington (48), iren som har 15 seire på Europatouren, seks seire på PGA-touren og tre Major-titler. Nå er han kaptein for Ryder Cup-laget til Europa, det som møter USA i golfens største prestisjeduell neste høst.

Viktor Hovland ble neppe mindre aktuell etter at han spilte med Harrington torsdag. Selv om spillet var ujevnt, gravde nordmannen frem en 69-runde.

– Han er virkelig sterk mentalt. Jeg liker innstillingen, han har noe alle ville elske å ha. Han er fryktløs og koser seg på banen, han blir ikke satt ut av hvor stort dette er, sier Harrington, som ikke fikk det til å sitte på greenen og er fire slag dårligere enn Hovland.

FOLKEFEST: Slik så det ut på greenen da Viktor Hovland kom opp til 11. Foto: TROND JOHANNESSEN

VG spør han om hva han synes om Viktor Hovlands særegne «double pump»-drive, der han stopper opp litt på toppen av svingen og på en måte tar ny sats før han fullfører svingen.

– Hvis det funker for ham, er det bare å fortsette med det. Han er så full av selvtillit. Og min sønn på 16 kopierer den svingen nå. Jeg fortalte Viktor det, at han allerede påvirker unge spillere, sier Harrington med et smil.

Fredag spiller de to sammen igjen. Hovland slår ut klokken 13.25.

Publisert: 20.09.19 kl. 08:26







