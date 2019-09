ASTMAKRØLL: Martin Johnsrud Sundby ble utestengt etter brudd på WADA-reglementent i forbindelse med bruk av astmamedisin og forstøverapparat i 2016. Her demonstrerer landslagslege Knut Gabrielsen (t.h.) et forstøverapparat under en presskonferanse 20. juli 2016. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

WADA-alarm om astmamedisin – betaler millioner til forskning

Ifølge ARD ble 14,4 prosent av medaljene under Torino-OL i 2006 vunnet av utøvere som gikk på astmamedisiner. Nå har WADA bevilget 2,8 millioner kroner til forskning, for å finne svar på om medisinene gir konkurransefortrinn.

Bruk av astmamedisin blant toppidrettsutøvere har skapt voldsom debatt de siste årene. Jürgen Steinacker, professor i idrettsmedisin ved universitetet i Ulm, bekrefter overfor Nettavisen at WADA har bevilget 315.000 dollar (2,8 millioner kroner) til forskning på effekten av astmamedisin.

Steinacker skal lede forskningen. Han forteller at det fra før finnes lite forskning på temaet, og at den forskning som eksisterer er ufullstendig.

– Vi har ingen ordentlig kunnskap om den virkelige effekten astmamedisin har på yteevnen. Vi er takknemlige for at WADA finansierer studien, sier han.

Visepresident i Verdens antidopingbyrå (WADA), Linda Hofstad Helleland, er meget fornøyd med avgjørelsen. Hun er opptatt av at det ikke skal være gråsoner lenger.

Helleland melder på egen Twitter-konto at hun er glad for at WADA vil forske på utøvernes bruk av astmamedisin. Og at det er viktig for norsk skisports troverdighet. Spekulasjoner rundt bruken av dette er uheldig. Hun håper på en tydelig konklusjon, og anbefaling fra WADAs side.

Mange utøvere i ulike idretter benytter astmamedisin etter å ha fått medisinsk fritak. Meningen er at personer med astmadiagnose skal ha mulighet til å konkurrere på like vilkår som friske utøvere, men det er blitt spekulert i at astmamedisin gir en prestasjonsfremmende effekt og at utøvere som benytter slike medikamenter kan få en fordel.

Forskningen i Ulm, som først ble omtalt av ARD, skal få fakta på bordet.

En rekke norske langrennsløpere er blant dem som har astmadiagnose og lov til å benytte astmamedisin. Det har ført til kritikk fra flere hold, og særlig fra den polske løperen Justyna Kowalczyk, som har vært svært kritisk til norsk bruk av astmamedikamenter.

Ifølge ARD hadde 7,7 prosent av utøverne i vinter-OL i 2006 fritak som følge av astmadiagnose. Disse utøverne vant 14,4 prosent av medaljene i lekene. Fire år tidligere var tallene enda mer oppsiktsvekkende, henholdsvis 5,2 og 15,6 prosent.

TV-kanalen melder at 24 idrettsfolk på høyt nivå, men ikke landslagsnivå, skal delta i undersøkelsen. Noen vil få virkelig astmamedisin, andre placebo.

For tre år siden stilte den danske forskeren Morten Hostrup spørsmål ved hvorfor ingen eksperter i Norge hadde pratet høyt om at astmamedisin kan virke prestasjonsfremmende.

Publisert: 13.09.19 kl. 20:55







