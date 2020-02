SVIPPTUR HJEM: Anders Mol (t.v) og Christian Sørum (t.h bak) kom hjem fra en fem uker lang treningsleir på Tenerife fredag. Lørdag formiddag trente de på Olympiatoppens toppidrettssenter under ledelse av styrketrener Christian Helland (i midten). Foto: Trond Solberg

OL-gullhåpene: Uforklarlig skade – dropper sesongstarten

TOPPIDRETTSSENTERET (VG) Anders Mol (22) har ikke kunnet trene skikkelig den siste måneden på grunn av en skade i låret. Derfor må han og makker Christian Sørum (24) – et av Norges største OL-gullhåp – droppe sesongstarten om tre uker.

Nå nettopp

– Vi har meldt oss av Doha. Det gjorde vi i går (fredag). Så den turneringen går ut, svarer Anders Mol konfrontert med at hans far og trener Kåre Mol for noen dager siden opplyste at sandvolleyduoen ikke er helt konkurranseklar og «det kan hende de ikke spiller den første turneringen».

Anders Mol og Christian Sørum topper fortsatt verdensrankingen i sandvolleyball. På bakgrunn av den og en nær ubrutt seiersrekke i fjor, inkludert gull i prøve-OL og EM, er de favoritter til å vinne OL-gull i Tokyo.

Forberedelsene til sommerlekene om fem måneder har imidlertid ikke gått etter planen. Christian Sørum har ifølge Kåre Mol hatt «en liten hoftesituasjon», mens Anders Mol «har hatt litt i lår».

– Vi vil at begge skal være uten skadeproblemer, sier han.

Lørdag, dagen etter hjemkomsten fra en fem uker lang treningssamling på Tenerife, sier Christian Sørum at han ville vært i stand til å spille firestjerners-turneringen i Doha 8. til 13. mars.

– Det er alltid kjedelig å gå glipp av en turnering. Men for vår del er det greit å ta hensyn til problemene våre. Jeg har en situasjon med låret som er litt uforklarlig, på en måte, sier derimot to meter høye Anders Mol og tar seg til høyre ben.

Han forklarer at det berørte låret har vært i høyt spenn, det er snakk om en lokal overtrening og for stor belastning «på det låret» i for lang tid. Nå sier det bare stopp, som han uttrykker det. Han «må trekke i bremsen lite grann».

– Og det har jeg gjort, den siste måneden, sier Anders Mol.

Foran russere og brasilianere Christian Sørum og Anders Mol topper Det internasjonale volleyballforbundets verdensranking i sandvolleyball basert på 11 turneringer (som de har spilt) siden 23. april i fjor. Totalt har Norges OL-gullhåp sanket 7840 poeng. På 2. plass følger den russiske duoen Krasilnikov/Stojanovksij med 6400 poeng (11 turneringer). To brasilianske lag følger på de neste plassene på rankingen, begge på bakgrunn av 13 turneringer: Alison/Alvaro Filho 5640 poeng, Evandro/Bruno Schmidt 5400 poeng.

– Jeg har trent styrke og litt vedlikehold ball, men ikke vært med på noen balltrening, tilføyer han - med trykk på balltrening.

Han forteller at sesongåpningen deres i stedet blir i firestjerners-turneringen (fem er høyeste nivå) i Cancun 25. mars, to uker etter Doha. Den erstatter på et vis firestjerners-turneringen i Singapore 15. april, som er avlyst. I henhold til duoens plan skulle den fungere som akklimatisering-trening for Tokyo-OL. Nå reiser de ekstra tidlig til Mexico for å tilpasse seg høy varme og luftfuktighet, som venter dem i Tokyo i månedskiftet juli til august.

– Jeg er ikke redd for at jeg ikke skal komme tilbake i form. Jeg har hatt en del skader opp gjennom karrieren allerede, så jeg har vært ute og kommet sterkere tilbake før - og er veldig trygg på det nå, sier Anders Mol.

I planen til sandvolley-gullguttene lå opprinnelig også to turneringer i Kina de to siste ukene i april. De blir etter alt å dømme også avlyst på grunn av coronaviruset.

Publisert: 15.02.20 kl. 16:27

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser