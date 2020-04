SUVERENE: Aalesund vant 1. divisjon 14 poeng foran Sandefjord i fjor. Her er fra venstre: Aron Elis Thrandarson, Oddbjørn Lie, keeper Andreas Lie, trener Lars Bohinen og kaptein Fredrik Carlsen etter seier over Raufoss i oktober. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Aalesund utelukker ikke spillerkjøp: – Som å bli «pisset på» av arbeidsgiver

NISO-leder Joachim Walltin sparer ikke på kruttet dersom noen fotballklubber vurderer spillerkjøp mens spillere er permittert. Han mener det vil være en hån mot spillerne.

Spillerstallen til Aalesund er permittert 100 prosent ut denne uken. Administrerende direktør i Aalesund, Geir S. Vik, vil ikke utelukke at den nyopprykkede eliteserieklubben kommer med nye signeringer, mens spillerne i klubben er permittert på grunn av coronaviruset.

– Det blir et hypotetisk spørsmål. Men på generelt grunnlag kan jeg si at det kan være aktuelt å kjøpe i løpet av sesongen. Vår jobb er å styrke AaFK på kort og lang sikt. Det er det jeg jobber med hver dag, sier Vik til VG.

Aalesund-trener Lars Bohinen tok det litt lenger i et intervju med Sunnmørsposten torsdag. Bohinen ble konfrontert med hvorvidt det er feil å hente en ny spiller før alle spillerne er helt ute av permittering.

– Jeg ser problemstillingen, men jeg har både som trener og spiller alltid vært opptatt av at vi skal ha et best mulig lag. Jeg kan skjønne at spillerne kan reagere om vi henter en ny spiller, men lønnsbyrden i klubben blir ikke voldsomt annerledes om vi får inn en spiller til. Jeg klarer ikke å se at vi gjør noen urett om det skjer, sier Bohinen til Sunnmørsposten.

– Umusikalsk

Det får lederen for Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO), Joachim Walltin, til å reagere.

– Det er umusikalsk hos de fleste, og spillere og ledere har tatt kontakt med meg og sagt at det burde vært forbudt. Det bør iallfall være en uskreven regel om at det gjør man ikke. Det er en hån mot spillerne som er permittert og som i praksis finansierer disse spillerkjøpene da, sier Walltin.

NISO-SJEF: Joachim Walltin har hatt travle dager etter at coronaviruset satte idretten ut av spill. Foto: Tore Kristiansen

– Det må være som å bli pisset på, i anførselstegn, av arbeidsgiver. Det er ikke å anbefale, jeg ber klubbene styre unna det om man vil ha en god relasjon til egne spillere, sier Walltin til VG.

Han legger til at klubbene som ikke har permittert spillere selvsagt kan handle.

Kapteinen: Kan komme reaksjoner

Fredrik Carlsen er kaptein i Aalesund. Han forteller at de fra mandag skal tilbake på noen fellestreninger, og at de går fra 100 til 70 prosent permittert. Kapteinen tror det kan komme reaksjoner fra spillergruppen om klubben handler nå.

– Det høres litt rart ut i denne situasjonen når vi er permittert og ting er så usikkert i fotballen og samfunnet. Men det er vanskelig å si noe om dette før vi eventuelt står opp i en sak. På den annen side har ikke vi noe vi skulle sagt når det kommer til det. Men som sagt, det kan komme noen reaksjoner da, sier Carlsen til VG.

Publisert: 17.04.20 kl. 04:42

