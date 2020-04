HOT: Lindsey Vonn og forloveden P.K. Subban under US Open i tennis i fjor høst. Paret er kjent for å holde høy sosial profil. Foto: DANIEL MURPHY / EPA

Stjerneparet badekar-chatter med fansen

Alpinstjernen Lindsey Vonn og hennes kommende ektemann, ishockeystjernen P.K. Subban, er blitt enda mer populære blant fansen etter at de begynte å snakke med dem – fra sitt private badekar i California.

– Noen spør «hvorfor sitter dere i badekaret? Det er litt i overkant.» Men kom igjen, vi bruker badedrakt og badebukse, påpeker amerikanske Lindsey Vonn (35) konfrontert med parets siste stunt i sosiale medier.

– Yeah, hvorfor kommer de seg ikke opp i karet og slapper av, understøtter kanadiske P.K. Subban.

Hver kveld (02.00 på natten norsk tid) unntatt søndager dukker de ned i badekaret i huset der de har søkt ly under corona-pandemien. Vanen har fått navnet «Tub Time» – rett og slett badekar-tid – den går live via deres Instagram-konti til fansen, som det er mange av – og hvis skare ikke er blitt mindre etter at intim-chatten kom i gang (de snakker med og svarer på spørsmål fra fansen).

TUB TIME: Slik ser det ut når Lindsay Vonn og P.K. Subban (@Subbanator) sender liver fra badekaret. Foto: Instagram / Lindsay Vonn

P.K. Subban, som spiller for NHL-klubben New Jersey Devils og har vunnet OL-gull for Canada, har nær én million tilhengere på Instagram. Lindsey Vonn, som tok 82 seirer i verdenscupen og vant et OL-gull og to VM-gull før hun la opp i fjor, har to millioner følgere på samme plattform.

ESPN skriver at de totalt har fem millioner følgere i sosiale medier.

Hva gjør de så i badekaret på kvelden der borte på vestkysten av USA, som fansen setter så stor pris på? Stort sett driver de med tull og tøys, med ønske om at «kikkerne» skal få noe annet å tenke på enn virussmitten som sprer seg raskt i USA – og de gjør det for egen del.

Av samme årsak.

– Vi gjennomgår dette sammen. Alle er berørt av dette. Dette er noe helt annet enn smerten og frustrasjonen vi kjenner hver dag ellers. Vår lykke, vår energi, det er vår avslapning. Vi trenger alle noe å glede oss over sammen, sier P.K. Subban til ESPN.

NHL-backen er kjent for sin flashy klesstil og sjenerøsitet. Da han spilte for Montreal Canadiens skjenket han 100 millioner kroner etter dagens valutakurs til et barnesykehus i den kanadiske byen.

NHL-STJERNE: P.K. Subban varmer opp til kamp for sitt klubblag New Jersey Devils i november i fjor. Foto: Graham Hughes / The Canadian Press

Lindsey Vonn, som i tre år (2012–2015) var i et forhold med golfstjernen Tiger Woods, skal ha en netto formue på rundt 80 millioner kroner.

– Jeg strever innimellom. Det er tøft ikke å få anledning til å treffe familien min. Men dette har vært til hjelp. Det er virkelig noe jeg ser frem til. Det er dagens høydepunkt – bortsett fra å kose med P.K., sier Lindsey Vonn.

Ps! P.K. står for Pernell-Karl. I 2014 undertegnet han en syv års kontrakt verd 720 millioner etter dagens dollarkurs. Subban er født i Toronto, foreldrene kommer opprinnelig fra Karibia.

