ANSVARLIG BYRÅD: Rina Mariann Hansen og resten av byrådet i Oslo vedtok nye forskrifter fredag. De iverksettes nå, og åpner for egenorganisert idrett på kommunens anlegg. Her er Hansen fotografert i Oslo i fjor.

Oslo kommune snur om idrettsanlegg: – Vi låser opp målene

Bare dager etter at Oslo kommune låste fast fotballmål for å holde folk unna idrettsanlegg, så åpnes banene for egenorganisert idrett igjen.

Kommunen tillater dermed egentrening, eller økter i mindre grupper, vel og merke så lenge smittevernreglene overholdes.

– Den nye forskriften som ble vedtatt i byråd fredag ble idrettsanlegg sidestilte med parker og marka, og åpner for at idrettsanlegg er stengt for organisert trening, men kan brukes av enkeltpersoner og små grupper så lenge smittevernreglene overholdes, skriver kommunikasjonsdirektør i bymiljøetaten, Richard Kongsteien, i en tekstmelding til VG.

– Vi har laget nye plakater til områdene, og låser opp de målene vi har låst, legger han til.

Dermed har altså bruken av idrettsanlegg tatt enda en ny vending. For hør bare her:

Den 12. mars besluttet Bymiljøetaten i Oslo kommune å lukke alle kommunale idrettsanlegg og svømmeanlegg som følge av coronaepidemien. Samme dag meddelte Norges idrettsforbund at all idrettsaktivitet skulle avlyses med umiddelbar virkning.

Mandag 24. mars presiserte Oslo kommune at banene var stengt for all aktivitet, også egentrening individuell trening. Det ble hengt opp nye plakater og kjetting med hengelås på målene.

Men allerede fredag 27. mars fattet Byrådet det vedtaket som nå er i ferd med å rulles ut: Egentrening blir tillegg og målene låses opp igjen.

Det skjer altså under forutsetning av at smittevernreglene overholdes. På kommunens nettside heter det at:

«Flere enn 5 personer bør ikke være sammen i gruppe. Ute i det offentlige rom, som i parker, i marka, på utendørs idrettsanlegg og i byrommet for øvrig, bør alle sørge for å ha minst én meters avstand til andre mennesker».

VG vet at det har vært frustrasjon i deler av norsk idrett den siste tiden, fordi mange opplever uklarhet i hva som er tillatt og ikke.

Både Norges fotballforbund (NFF) og Norges idrettsforbund (NIF) sendte i forrige uke brev til helsedirektoratet for å få klarhet i dette. Direktoratet har fortsatt ikke besvart henvendelsene, og idrettspresident Berit Kjøll sendte derfor ut en pressemelding tirsdag morgen. Der ber hun om en såkalt «straksavklaring» fra helsedirektøren.

– I dag er det betydelig usikkerhet blant våre forbund og medlemmer vedrørende hva som er lov og hva som ikke er lov etter vedtaket, og vi får derfor svært mange henvendelser med spørsmål om dette. Usikkerheten knyttet til forståelsen av vedtaket innebærer økt risiko for ulik praksis i forskjellige kommuner og forskjellige idretter, og vi opplever også svært ulik adgang til å drive idrett, skriver Kjøll.

NIF-toppen var deretter i direktekontakt med helsedirektør Bjørn Guldvog tirsdag formiddag. Helsedirektøren skal ha lovet å komme med en avklaring rundt disse spørsmålene innen onsdag klokken 12:

– Dialogen oppleves som konstruktiv og god, sier Kjøll til VG.

Byråd Rina Mariann Hansen har foreløpig ikke besvart VGs oppringning i forbindelse med denne saken.

