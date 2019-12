IMPONERER: Magnus Carlsen var ikke fornøyd med spillet sitt, men håvet inn poeng på dag én av lynsjakk-VM. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Magnus Carlsen alene i tet - irritert over å måtte på dopingtest

MOSKVA (VG) Magnus Carlsen (29) fortsatte å feie rivalene av brettet på den første dagen av lynsjakk-VM. Mandag venter de ni avgjørende partiene.

Etter en fantastisk dag ved sjakkbrettet mislikte Carlsen sterkt at han etterpå ble tatt ut til dopingtest. Han hadde da spilt sjakk i nesten seks timer. Carlsen skrek ut sin frustrasjon på vei tilbake til sin hule. Etter noen minutter kom han tilbake og fulgte dopingkontrollørene.

– Magnus må selvfølgelig følge reglene. Han hadde håpet å komme raskt tilbake til hotellet, men dette er en del av gamet. Han ble irritert da han fikk vite det, forteller pappa Henrik Carlsen til VG.

– Jeg tror uansett ikke dette vil påvirke spillet mandag.

– Ser du noen betenkeligheter ved en dopingtest i Russland?

– Vi stoler på at dette vil gå ordentlig for seg.

FIDE (det internasjonale sjakkforbundet) samarbeider med WADA (verdens antidopingbyrå) om dopingprøver. Det er de samme dopingprøver som i annen idrett.

– Jeg vil ikke si at jeg er i siget. Men poengene kommer. Det går best når jeg kan spille på automatikk, sa en beskjeden sjakk-helt til VG mot slutten av dagen.

Carlsen tok lørdag VM-tittelen i hurtigsjakk, og i lynsjakk er han regjerende verdensmester.

– Jobben er bare halvgjort, sa han etter hurtigsjakk-gullet. Nordmannen følte seg utladet inn i lynsjakken, men er allikevel alene i ledelsen etter 12 av de totalt 21 partiene i mesterskapet. Han fikk sterke 10 av 12 poeng søndag.

Carlsen fikk ett tap underveis. Det kom mot russeren Dmitrij Andrejkin i det syvende partiet. Før dette partiet hadde han spilt utrolige 50 partier på rad i VM i hurtigsjakk og lynsjakk - uten tap:

* Hurtigsjakk 2018: Åtte partier på rad uten tap på slutten.

* Lynsjakk 2018: Hele mesterskapet på 21 runder uten tap.

* Hurtigsjakk 2019: Alle 15 partier uten tap.

* Lynsjakk 2019: Uten tap de seks første partiene.

Etter alt oppstyret lørdag fikk Carlsen seg søndag en egen «bodyguard» - en kvinne som fulgte ham til og fra spillebordet. Sjakkinteressen er enorm i Russland, og nordmannen er naturlig nok den store helten.

Parti 12: Magnus Carlsen-Vladislav Artemjev 1–0

21-åringen fra Sibir ble utspilt og måtte gi seg etter 39 trekk.

Parti 11: Hikaru Nakamura-Magnus Carlsen 1/2–1/2

Carlsen spilte i trekk 26 løperen slik at den blokkerte alle hvits muligheter til å gjøre fremdrift, og spillerne blir enige om poengdeling.

Parti 10: Magnus Carlsen-Bartosz Soćko 1–0

– Magnus ofrer en bonde, gir bort hesten sin og sender tårnet i angrep. Han fanget dronningen. Veldig, veldig flott spill av Magnus, sa Jon Ludvig Hammer på VGTV.

Parti 9: Baadur Jobava-Magnus Carlsen 0–1

Georgieren var i en vanskelig stilling da han tapte på tid. – Han vant sluttspillet på et veldig fint vis, fastslo Hammer på VGTV.

Parti 8: Magnus Carlsen-Shakhriyar Mamedyarov 1–0

– Han er best mot de beste oppsummerte Hammer på VGTV etter at aserbajdsjaneren hadde blitt slått for andre gang på like mange dager, denne gang i lynsjakk.

Parti 7: Dmitrij Andrejkin-Magnus Carlsen 1–0

– Presset til Andreikin der han lyktes i å hindre Magnus i å få brikkene sine ut, fungerte veldig godt, sa Jon Ludvig Hammer på VGTV.

Parti 6: Magnus Carlsen-Nodirbek Abdusattorov 1/2–1/2

Carlsen gjorde to tabber. Han hentet seg opp etter den første og var på vei til nok en seier, men «bukket» igjen, ergret seg over det og måtte ta til takke med remis mot 15-åringen.

Parti 5: Radosław Wojtaszek-Magnus Carlsen 0–1

Polakken, som hjalp Anand i VM-kampe mot Carlsen, måtte gi tapt etter at det gikk ekstremt fort på slutten.

Parti 4: Magnus Carlsen-Dmitrij Jakovenko 1–0

Var aldri trøbbel og hadde et solid tidsforsprang. Grei seier igjen.

Parti 3: Saleh Salem-Magnus Carlsen 0–1

Etter hvert ble det enveiskjøring og seier nummer tre for Carlsen.

Parti 2: Magnus Carlsen-Vladimir Belov 1–0

Belovs bruk av tid i åpningen kostet ham dyrt. Var etter hvert sjanseløs mot Carlsen.

Parti 1: Aleksandr Predke-Magnus Carlsen 0–1

– Predke var ikke klar for lynsjakktempo i det hele tatt. Det var derimot Magnus, fastslo Hammer på VGTV.

