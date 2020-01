NORSKE SJAKKLEGENDER: Simen Agdestein (foran) og Magnus Carlsen under turneringen Norway Chess i Stavanger tilbake i 2014. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Agdestein om Carlsen-klubbens avtale: – Jeg fordømmer ikke

Sjakkekspertene Simen Agdestein og Torstein Bae er spent på hvordan Magnus Carlsens sjakklubb Offerspill SK kommer til å bruke millionene fra bettingselskapet Kindred.

– Jeg fordømmer ikke i hytt og vær. Selv om jeg var motstander av en Kindred-avtale for forbundet, vil jeg tro at det blir noe annet med en klubb, sier Simen Agdestein.

– Selv om jeg ikke liker Kindred, gjør Offerspill hva de vil. Det blir spennende å se hva de kommer til å bruke pengene på.

Det ble onsdag kjent i VG at Carlsens egen sjakklubb, Offerspill SK, nå inngår en helt egen sponsoravtale med spillgiganten. Den ferske avtalen gir Offerspill fire millioner kroner, fordelt over to år.

Når VG refererer til hva Offerspill har tenkt å bruke penger på, blant annet støtteordninger for unge sjakkspillere, sier Agdestein:

– Dette er spennende. Det skjer noe i norsk sjakk. Forbundet har også satt av penger til elitesatsing, og det finnes også andre krefter. Nå må alle disse kreftene dra i samme retning slik at det kommer sjakksporten til gode, sier Agdestein, som til daglig er hovedtrener ved den videregående skolen NTG.

NRK-eksperten Torstein Bae var også mot at Norges Sjakkforbund skulle skrive avtale med Kindred i sommer. Han er atskillig mer positiv til at Offerspill gjør det samme:

– Jeg husker at dette ble trukket frem som et løsningsforslag også i sommer; at Offerspill skulle gjøre avtale med Kindred. Jeg har ingen innvendinger mot denne avtalen. Jeg noterer meg mer at de to partene som i sommer ønsket samarbeid, nå har gjort dette direkte. Jeg regner med at de føler seg trygge på jussen i dette, sier Bae, som selv er advokat.

– Hva tenker du om det juridiske?

– Hvis det ikke ligger noen gjenytelse i dette, at det nærmest er en gave fra Kindred og ikke noe krav om profilering eller annet, så er jo det raust. I forslaget til avtale med forbundet, lå det også et krav om at NSF skulle drive lobbyvirksomhet. Det kunne fort ligge mer i grenseland rent juridisk.

Torstein Bae sier at han er spent på hva Offerspill får ut av avtalen.

– Store deler av landslaget spiller jo nå for Offerspill. Samtlige norske deltagere i VM i hurtig- og lynsjakk i romjulen, kommer derfra. Dette er sikkert midler som kommer til å komme godt med. Det vil gi spillerne en mulighet til å gå videre.

Hans Olav Lahlum svarer slik når VG orienterer ham om Offerspill-avtalen:

– Jeg har ikke noe spesielt synspunkt på det, men jeg vil tro at det er en annen situasjon når det er en klubb, og ikke forbundet, som inngår en slik avtale. Men selv er jeg ikke medlem av Offerspill, og da er det ikke naturlig å kommentere dette.

Lahlum, Bae og Agdestein var alle kritiske da sjakkmiljøet i fjor sommer debatterte en mulig storavtale med Kindred – som skulle gi hele 50 millioner kroner over fem år.

Som en motytelse skulle sjakkforbundet drive lobbyvirksomhet for å endre norsk spillpolitikk, slik at de utenlandske bettingselskapene skulle få slippe til i konkurranse med Norsk Tipping, den såkalte lisensordningen.

Magnus Carlsen etablerte klubben Offerspill og betalte selv medlemskapet til de tusen første medlemmene. Verdens beste sjakkspiller jobbet på den måten aktivt for at kongressen skulle si ja til den omstridte avtalen. Kritikerne fryktet at sjakkforbundet på den måten ville fungere som en lobbyist for spillbransjen.

Carlsen og hans støttespillere mente på sin side at gigantavtalen ville gi unike muligheter til å utvikle sjakksporten i Norge de kommende årene.

Det endte med et knusende nederlag for Carlsen & co. på kongressen.

Publisert: 08.01.20 kl. 14:27

