Hovland likt med Tiger

Viktor Hovland (22) og dobbelt så gamle Tiger Woods (44) hadde begge en sterk åpningsdag av prestisjefylte PGA Championship.

Begge gikk to under par og er «på skuddhold» foran de tre avsluttende rundene.

Jason Day og Brendan Todd er de eneste som i øyeblikket er fem under par - så herrene Hovland og Woods er altså tre slag bak lederduoen. Det betyr at de er på delt 21. plass, så det er altså mange som fortsatt er «med».

Viktor Hovland måtte tåle en bogey på hull 2, men slo tilbake med birdie - ett slag under par - på de to neste hullene. En ny birdie på hull 7 førte ham to slag under par, men en bogey på hull ni gjorde at han bare var en under par halvveis.

Også på de ni siste hullene ble det én mer birdie enn bogey.

Sist Tiger Woods hadde 68 eller bedre på åpningsrunden av en major-turnering, var The Open i 2012.

– Alt handler om å treffe på fairwayene, sa Tiger Woods i et intervju med Sky etterpå.

Jason Day er i øyeblikket bestemann etter første runde med fem under par.

De såkalte «majors» er de mest prestisjefylte turneringene i golf. I normalår er det fire av dem. I 2020 blir det i beste fall tre. Det åpne britiske mesterskapet, The Open, er avlyst og blir ikke arrangert før neste år. I helgen er det altså PGA Championship, og meningen er at US Open skal gå 17.-20. september og Masters 12.-15. november. Masters arrangeres normalt i april.

Dette er første gang Viktor Hovland skal spille en majorturnering som profesjonell. Som amatør spilte han både Masters og US Open i 2019 - og gjorde det oppsiktsvekkende bra. Han ble beste amatør med delt 32. plass i Masters og det samme i US Open, der han ble nummer 12 (og satte ny rekord for amatører ved å slå en 59 år gammel rekord).

PGA Championship spilles på TPC Harding Park utenfor San Francisco, en bane som er relativt ukjent. Det er første gang en nordmann deltar i PGA Championship.

