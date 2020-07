VARSLER: Grigorij Rodtsjenkov, her fra den prisbelønnede Netflix-dokumentaren «Icarus». Foto: Netflix

Dopingvarsleren Rodtsjenkov i ny bok: Droppet OL-avslutningseremoni for å bytte urinprøver

Denne uken lanserer dopingvarsleren Grigorij Rodtsjenkov en bok som er ventet å gi enda større innsikt i den russiske dopingskandalen.

– Vi lykkes med den største svindelen i de olympiske lekenes historie, skriver Rodtsjenkov.

Dette er bare ett av flere pirrende utdrag fra hans biografi «The Rodchenkov Affair – How I Brought Down Putin’s secret Doping Empire». Den lanseres torsdag 30. juli, ifølge nettstedet Inside the Games.

Grigorij Rodtsjenkov ledet dopinglaboratoriet i Moskva - som hadde ansvaret for dopinganalysene under vinter-OL i Sotsji for seks år siden - og utførte i praksis det den såkalte McLaren-rapporten avslørte som dopingjuks i regi av russiske myndigheter. Han har i lengre tid levd under vitnebeskyttelse i USA.

Grigorij Rodtsjenkov er også hovedpersonen i den Oscar-vinnende dokumentarfilmen «Icarus». Den handler om hvordan russiske idrettsutøvere brukte doping blant annet i forbindelse med Sotsji-OL.

Hans vitnemål førte til at Russland ble nektet deltagelse i Pyeongchang-OL i februar 2018.

Boken som nå lanseres skal ifølge Inside the Games gi ytterligere innsikt i skandalen, og vil også ta for seg Rodtsjenkovs barndom i Sovjetunionen, hans første møte med doping og hans karriere.

FAKSIMILE: Omslaget til Grigorij Rodtsjenkovs nye bok. Foto: Waterstones

Flere utdrag fra boken har blitt publisert av Mail on Sunday, og gjengitt av Inside the Games. Der kommer det blant annet frem hvordan Rodtsjenkov gikk glipp av avslutningsseremonien i 2014-OL for å bytte ut urinprøver.

– Det var for å beskytte to russiske gullvinnere. En av dem var Russlands flaggbærer Alexander Zubkov, som satt ved siden av Vladimir Putin.

Zubkov (45) vant OL-gullmedaljene i to- og firerbob. Han ble tildelt en fedrelandsorden av Putin, for så drøyt tre år senere bli fratatt OL-medaljene på grunn av doping.

– Laget vårt hadde vår egen «avslutningsseremoni» etter å ha byttet den siste prøven, tilføyer Rodtsjenkov.

Grigorij Rodtsjenkov forteller også om da han, i et møte med Verdens antidopingorganisasjon (WADA) og med den Internasjonale Olympiske Komité (IOC), ble hyllet for antidopingarbeidet i den russiske hovedstaden.

– De sa at vi hadde det beste laboratoriet gjennom tidene. Hadde de bare visst ..., heter det i boken.

Publisert: 27.07.20 kl. 11:48

