ESPORT-GENERAL: Jack Holand (bildet) og Norsk Esportforbund velger betting foran Norges idrettsforbund. Foto: NEFS

E-sport velger bort NIF: Inngår millionavtale med bettingselskap

Samtidig som Norges idrettsforbund (NIF) har omfavnet e-sport, så velger e-sportsforbundet å signere en kontroversiell millionavtale med et utenlandsk spillselskap.

Daværende idrettspresident Tom Tvedt flørtet allerede for to år siden med det norske e-sport-miljøet. Siden den gangen har partene møtt hverandre en rekke ganger uten at den store kjærligheten har blomstret.

Samtidig har stadig flere snakket om e-sport som en mulig OL-gren.

Nå går det imidlertid mot fullt brudd mellom deler av dataspillmiljøet og den tradisjonelle idretten:

Spillselskapet Comeon går inn med årlig millionstøtte til det ferske forbundet, som samlet troppene og etablerte seg på nytt i fjor høst.

– Vi vil gjerne ha et samarbeid med NIF, men de har lukket døren. Derfor måtte vi gjøre noe for å skaffe midler nok til å utvikle vår egen organisasjon, og ansette folk. Mens vi har drevet på dugnad, så jobber vi opp mot organisasjoner internasjonalt som har hundre ansatte, sier generalsekretær i e-sportsforbundet, Jack Holand til VG.

Stridens kjerne handler ifølge Holand om hva slags dataspill den tradisjonelle idretten kan godta: Fotballspillet FIFA får grønt lys og frontes også av Norges Fotballforbund. Men skytespill som Fortnite og Counter Strike har voldselementer som IOC ikke vil omfavne.

Flertallet av e-sportsspillere foretrekker ifølge forbundet nettopp denne typen spill.

Idrettspolitisk talsperson i NIF, Per Tøien, mener Holand i beste fall er unyansert. Han mener prosessen med idrettsforbundet har handlet om helt andre saker enn hvilken type spill som skal inkluderes, og at NIF ikke har lukket døren for e-sport.

Tøien understreker at idrettsstyret har vært positive til at idrettslag over hele landet kan starte opp e-sport-grupper, uavhengig av hva slags spill som tilbys. To idrettskretser har bistått e-sportsforbundet med prosessen fram mot et mulig medlemskap i Norges idrettsforbund.

Dersom forbundet ønsker å bli tatt opp som et særforbund i NIF, så kan det tidligst skje på idrettstinget i 2021. Et sett med kriterier må i så fall oppfylles. E-sportsforbundet ville også måtte akseptert konkrete regler om antidoping, kampfiksing og de norske barneidrettsbestemmelsene.

– Idrettsstyret har ikke vurdert om e-sportsforbundet bør tas opp som særforbund. Slike avgjørelser er det idrettstinget som må fatte, sier Tøien til VG.

MENER NIF OMFAVNER E-SPORT: Per Tøien i NIF karakteriserer Holands påstander som unyanserte. Foto: Robert Eik

Holand understreker at e-sportsforbundet vil forholde seg til norsk lov, som forbyr markedsføring av utenlandske spillselskap rettet mot norske kunder. Samtidig erkjenner han at et reklameforbud trolig er umulig å håndheve i en strømmesending over internett, og at spillbransjen bestrider reklameforbudet og viser til EØS-avtalen.

– Hva må dere gi tilbake for disse pengene?

– Vi må profilere Comeon som en hovedsponsor. Vi befinner oss på de digitale plattformene, derfor er dette selskapet er en naturlig partner. Bransjemessig er vi nært beslektet, sier Holand.

Han vil ikke kommentere enkeltsummer, men hevder den ferske avtalen er på «noen millioner i året».

I NIF er man svært skeptisk til kobling til den utenlandske bettingindustrien. Den er ikke forenelig med idrettsforbundets arbeid.

– 96 prosent av alle unge gutter og en stor del av jentene driver med gaming, og mange av disse også med e-sport. Bør organisasjoner som leverer aktiviteter for barn og ungdom, assosiere seg med en kynisk bransje som spillbransjen, spør Per Tøien.

Publisert: 06.05.20 kl. 05:49

