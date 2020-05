JUBELTOUR: Pål Golberg feirer seieren på 15-kilometeren i Östersund. Foto: Terje Pedersen

Tålmodig Golberg: Da han passerte 29 år rant plutselig millionene inn

Pål Golberg måtte bli 29 år før det virkelig løsnet. Han tror én grunn til suksess er flere hundre færre treningstimer enn det løperne på allroundlaget har.

Pål Golberg er beviset på at man kan få lønn for hardt arbeid om man nekter å gi seg. Etter vannkopper og kyssesyke, landslagsvraking og flere nedturer enn oppturer, så snudde det sist vinter.

Han tok fem pallplasser i verdenscupen, to av dem seirer, og han vant Ski Tour 2020.

Datteren Frida fylte ett år da golingen kjempet om sammenlagtseieren i Ski Tour i Granåsen i februar.

– Det har ikke vært så mange late dager her etter sesongen. Seks uker uten barnehage, dét var ikke late dager. Nå kan jeg lande litt mer, sier Golberg til VG.

NORGES NEST BESTE: Pål Golberg ble nummer tre i verdenscupen sammenlagt sist sesong. Bare Johannes Høsflot Klæbo og Aleksandr Bolsjunov var bedre. Foto: Berit Roald

Han debuterte i verdenscupen i mars 2010, nøyaktig ett år senere tok han sin første pallplass da han ble nummer tre på sprinten i Lahti, bak Eirik Brandsdal og Emil Jönsson.

29-åringen har 19 pallplasser i verdenscupen, fem av dem kom denne sesongen og han ble nummer tre i verdenscupen sammenlagt. Det har han ikke har vært i nærheten av tidligere.

Resultatene ga 1,1 millioner kroner i rene premiepenger. Utenom kommer noen hundre tusen fra skiforbundet og betaling fra sponsorer og utstyrsleverandører. Han runder fort to millioner kroner i betaling for sist sesong.

– Over én million i premiepenger er definitivt ny rekord for meg. Det er god timing med den tiden vi går inn i, sier Golberg til VG.

Foreløpig står de urørt på en bankkonto.

– Vi er på utkikk etter en bolig, og da forsvinner pengene fort, iallfall i Oslo. Men det er det mest fornuftige å bruke pengene på, mener Golberg som nå deler tak med Line Sogn Plassen og datteren i en leilighet i Grefsenkollen.

– Pengene gir trygghet

Han tror han kunne blitt god tidligere med litt mer flyt og mindre sykdom. Nå smaker suksessen ekstra godt. Han har fått det til.

– Pengene gir litt trygghet. Jeg har bevisst utsatt studier, for å henge med de beste har jeg viet hundre prosent av tiden min til toppidretten. Det er et valg jeg tok da jeg var 21 år. Det betyr at det er noen år med studier som venter den dagen jeg legger opp, da er det greit med en liten buffer, sier Golberg som kunne glise for kongepokalen etter NM-seieren på 30-kilometeren i februar.

KONGEPOKAL: Pål Golberg spurtslo Martin Johnsrud Sundby på 30 kilometeren under NM på Konnerud i februar. Foto: Terje Bendiksby

Herrene på sprintlandslaget trener mellom 750 og 800 timer i året, 200 timer færre enn allrounderne. Golberg mener opplegget passer ham perfekt. Han har vært på allroundlaget tidligere, nå kan han ikke tenke seg å bytte.

– Det er en helt annen treningsmiks som har tatt meg til å vinne verdenscuprenn enn det som får (Hans Christer) Holund til å vinne, sier Golberg og fortsetter:

– Det er på hardøktene forskjellen er minst. Det er mengden som er den store forskjellen. Vi trener godt nok til å beherske både sprint og distanse, sier Golberg.

Lagkamerat med Klæbo

Nå er han lagkamerat med Johannes Høsflot Klæbo igjen. Golberg tror sprintlaget kan gi Klæbo det han trenger. Han mener også det er en fordel «bare» å trene rundt 800 timer.

– Jeg opplever at det går lettere på samling når vi er såpass like.

29-åringen går inn i treningssommeren og en ny sesong stinn av selvtillit. Han vet at han er blant de aller beste.

– Men hvordan sesongen blir vet ingen. Det eneste jeg er sikker på er at den ikke blir slik den står terminfestet nå. Vi får ta det vi får, sier Golberg.

Golberg ble bare slått av Klæbo under verdenscupåpningen i Finland. Da drømte han om en toppsesong:

