MIF-trener Hansen om «Ælv Classico»: – Det heftigste lokaloppgjøret i Norge

MJØNDALEN (VG) Mjøndalen-trener Vegard Hansen mener «Ælv Classico» er større enn klassikeren Vålerenga – Lillestrøm.

– Jeg rangerer Mjøndalen – Godset som det heftigste lokaloppgjøret i Norge. Det er veldig spesielt, og det ligger lang historie bak. Det er en sunn og fin rivalisering, sier Vegard Hansen til VG før Strømsgodset og Mjøndalen møtes til «Ælv Classico» fredag kl. 19.

– Du mener kampen er større enn for eksempel Vålerenga – Lillestrøm?

– Jeg har inntrykk av at vi er større, ja. Det er spesielt her fordi vi er så nære hverandre. Det er bare ti minutter med kjøring, det er større avstand mellom Vålerenga og Lillestrøm. Vi har også lenge vært lillebror, og det er en posisjon vi ikke liker å være i, svarer Hansen.

Han har vært i Mjøndalen i 14 år. Men før det var han nesten like lenge hos erkerivalen. På 16 år hadde han fire perioder i klubben. Daglig leder i Mjøndalen, Kenneth Karlsen, har 12 år bak seg i Drammen.

– Det er de to klubbene som har betydd mest for meg, i tillegg til moderklubben Vikersund. Men når man har vært så lenge i Mjøndalen blir man veldig brun. Vi er rivaler nå, det legger jeg ikke skjul på. Jeg har ikke noe medfølelse med Godset, det eneste som betyr noe for meg fredag kveld er å ta poeng, sier Hansen, som legger til at klubbene har et godt samarbeid.

Og det er ingen tvil om at det nå er brunt Hansen lever og ånder for. Han bor i en toppleilighet på stadion, og synes skilsmissen var lettere enn å tape fotballkamper. Etter tapet for Bodø/Glimt 11 (!) minutter på overtid forrige runde ba han om en pistol. I tillegg til å være trener jobber han i markedsavdelingen. Hvis han kunne valgt hadde han gjerne blitt i klubben livet ut.

– Hva slags tilbakemeldinger fikk du i Drammen da du ble Mjøndalen-trener?

– Litt meldinger var det jo. Det var en spesiell overgang, men jeg slapp ganske billig unna. Det var nok verre for Kenneth (Karlsen) som er fra Drammen og var kaptein i mange år. Men det har roet seg nå.

– De første årene var det litt mer pes. Særlig hvis man var ute en lørdagskveld. Da kunne det være noen som slang med leppa, men det er stort sett hyggelig, legger han til.

Da han kom til klubben for 14 år siden var Mjøndalen i tredje divisjon. Sammen med Kenneth Karlsen har han bygget opp klubben igjen, og er nå for andre gang tilbake i Eliteserien.

Men frykten for et nytt nedrykk ligger der, og fredag kveld bør Mjøndalen ta poeng på Godset. Hvis ikke viser tabellen null poeng på tre kamper.

– Det presset ligger på meg, og jeg føler veldig på det. Sist vi rykket ned i 2015 var kanskje det aller vondeste at jeg sviktet klubben og folkene rundt. Det følte jeg veldig at jeg gjorde da, sier Hansen.

– Det kommer til å smelle

Mjøndalen-spiller Joackim Olsen Solberg liker å spille den type kamper.

– Det kommer til å smelle. Og det kommer til å være mye følelser på og utenfor banen. Det er en heltent gjeng her som er ganske revansjesugne etter fadesen forrige helg, sier Olsen Solberg.

– Kan du beskrive forholdet ditt til Strømsgodset?

– Jeg har ikke noe særlig forhold til dem. De holder til i Drammen og er rivalene våre. Jeg vil ikke si jeg liker Godset, for det gjør jeg ikke. Jeg er ikke veldig fan. Men jeg liker rivaliseringen og disse oppgjørene. Både Mjøndalen og folkene rundt her trenger det, svarer Mjøndalen-spilleren.

At det kommer til å smelle 19.00 tror også Strømsgodset-spiller Marcus Pedersen:

