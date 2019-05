Idrettsprofil etterforskes for grovt underslag

En profilert, tidligere idrettsutøver er politianmeldt av idrettsklubben han har ledet.

I vinter fattet idrettsklubben mistanke om økonomisk mislighold. Politiet ble så kontaktet 20. mars.

Klubbens medlemmer ble i en e-post informert om at en leder i klubben hadde fratrådt sin stilling.

Politiet opplyser at de etterforsker grovt underslag mot idrettsklubben.

– Det er snakk om mer enn 100.000 kroner, sier politiadvokat Malin Brun-Kjennerud til VG.

Hun ønsker ikke å gå inn på den nøyaktige summen. Politiet oppgir at de ikke har siktet noen i saken, men at de har en mistenkt.

– Så langt har vi innhentet informasjon i saken. Etterforskningen er kun i startfasen, sier Are Arneberg i Oslo politidistrikt til VG.

Arneberg ønsker ikke å kommentere hva innhenting av informasjon betyr, eller hva politiet kommer til å gjøre videre.

VG har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med idrettsprofilen de siste ukene, men uten hell. Vedkommende har engasjert advokat John Christian Elden i forbindelse med saken.

«Han har erkjent å ha foretatt uheldige økonomiske disposisjoner som han har erstattet. Han beklager dette. Vi har ikke hørt noe fra politiet, og er ikke overbevist om dette er en sak og uenigheter de vil prioritere» skriver Elden i en e-post til VG.

Den profilerte advokaten reagerer på at samtlige av idrettsklubbens medlemmer ble informert om politietterforskning og opphør av arbeidsforholdet på epost.

«Det var et svært illojalt, uventet og underlig utspill. Og ikke minst helt unødvendig etter at partene hadde inngått en avtale», mener Elden.

Styrelederen i den aktuelle idrettsklubben kjenner seg ikke igjen i dette:

– Klubben er uenig i denne karakteristikken. Vi fikk som følge av denne saken ikke avholdt årsmøte innenfor de frister som gjelder for idrettslag. Det var derfor nødvendig å informere om årsaken til dette. Klubbens medlemmer måtte uansett på et eller annet tidspunkt informeres om saken. Klubbens styre fant det derfor riktig å gi nødvendig informasjon like gjerne først som sist, ikke minst fordi en slik sak ofte fører til unødvendig spekulasjoner, sier han.

Styrelederen bekrefter at det er inngått en avtale med idrettsprofilen som blant annet innebærer tilbakebetaling av penger, men ønsker ikke å kommentere avtalen utover dette.

– Det er fremfor alt en veldig trist sak for alle involverte og berørte. Det er en personalsak, men på grunn av det vi har undersøkt og kommet frem til, har vi politianmeldt saken, sier han.

Styrelederen uttrykker forståelse for at media tar kontakt i sakens anledning.

– Jeg kan ikke, både av hensyn til klubben, medlemmene våre og motpart, uttale meg noe mer i saken, sier han.

Publisert: 03.05.19 kl. 13:44