Jarl Magnus Riiber falt på trening - sendt til MR-undersøkelse

Kombinertutøver Jarl Magnus Riiber (22) skadet kneet etter et fall på trening torsdag.

Det var Nettavisen som først omtalte saken.

VG får også bekreftet opplysningene fra sportssjef Ivar Stuan.

Riiber falt på trening torsdag og var på legevakten samme dag. I dag skal han ta MR-undersøkelse. I skrivende stund er han hos spesialister på Olympiatoppen for å undersøke kneet.

Stuan vet ikke hvor alvorlig skaden er.

Verdens beste kombinertløper falt etter å ha fått for stor høyde over kulen og landet langt nede i bakken. Stuan forteller at hoppet var meget langt - på 113–114 i normalbakken.

Riiber, som nylig ble far, har vært den desidert beste kombinertløperen de to siste sesongene, og har vunnet verdenscupen sammenlagt to år på rad. Under VM i Seefeld tok han to gull og ett sølv. Han har også OL-sølv fra Pyeongchang.

– Foreløpig er det en uavklart skade. Han falt i hoppbakken etter et veldig langt hopp og pådro seg en innover vridning i høyre kne. Han var til undersøkelse hos en erfaren kollega av meg ved skadelegevakten torsdag kveld. Foreløpig er skaden uavklart. Han er til undersøkelser hos Olympiatoppens spesialister nå og skal til MR-undersøkelse senere i dag. Det er uavklart om vi får svar på denne før helgen sier landslagslege Anders Heen til VG.

