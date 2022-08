GOD I TO GRENER: Audun Heimdal hevdet seg internasjonalt både i skiorientering og orientering. I helgen døde han, 25 år gammel. Dette bildet er fra NM-sprinten i fjor.

Knust etter Heimdals bortgang: − Aldri kjent meg så hjelpeløs

I NTNUI Orientering og Konnerud Idrettslag er sorgen stor etter at orienteringsløper Audun Heimdal døde i helgen, bare 25 år gammel. Romkamerat Emil Granqvist er knust.

Svensken bodde sammen med Heimdal under studietiden i Trondheim. De trente sammen og løp for samme klubb.

– Det er forferdelig tungt. Jeg har aldri kjent meg så hjelpeløs. Jeg er nyutdannet lege, men jeg kan ikke gjøre en døyt for de som står meg nærmest, sier svensken til Aftonbladet.

– Vi spøkte mye om vinnermentaliteten i vår leilighet. Det var seier som gjaldt. Sølv og bronse var «søppelmedaljer». Vi spøkte med at den som kom på 2. eller 3. plass i mesterskap ikke fikk lov til å feire det. Det ble jo ekstra moro når han begynte å vinne konkurranser, sier Granqvist.

Han delte leilighet med Heimdal i seks år.

– Nå skal jeg tilbake til leiligheten og se at hans rom står tomt. Det blir rart.

– Det er en veldig rar og trist situasjon for oss i NTNUI. Fortsatt er det uvirkelig at han er borte. Han vil bli dypt savnet, sier lederen i Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets idrettsforenings orienteringsgruppe, Øystein Fruseth Christiansen.

Audun Heimdal har siden 2016 løpt orientering for NTNUI i Trondheim. Vinterstid har han konkurrert i skiorientering for Konnerud Idrettslag i Drammen. Og han hevdet seg nasjonalt og internasjonalt i begge grener.

GIKK BORT: Audun Heimdal.

På grunn av sine gode resultater ble han æresmedlem i begge foreningene.

– Audun var en utrolig god person som alltid hadde godt humør og et smil på lur – til alle. Han var nysgjerrig og veldig glad i å skape sosiale arenaer i forbindelse med konkurranser og treninger – at det skulle være mer enn å løpe ut i skogen for å ta en økt. Han var et veldig, veldig godt tilskudd i O-familiene både i orientering her og på landslaget, sier Øystein Fruseth Christiansen og fremhever at Heimdal var en veldig viktig person som dro med seg folk, skapte et sosialt miljø og fikk sporten til å bli ekstra gøy.

– Audun var ivrig etter å bli enda bedre og samtidig løfte seg selv og andre rundt ham for å få alle til å bli bedre. Så elsket han den sporten vi driver med.

Under «Tiomila» i mai løp førstelaget til NTNUI til ære for Audun Heimdal – med barberte hoder i solidaritet med utøveren som da var under kreftbehandling. Det var den første internasjonale konkurransen der han ikke kunne være med på laget, minnes Fruseth Christiansen.

I Konnerud Idrettslag har man også tunge dager etter at Audun Heimdals bortgang ble kjent i helgen. Fruseth Christiansen kaller Heimdal en spesiell utøver.

– Han har hatt enormt bra resultater og har alltid vært god. De siste årene var han ekstremt god med massevis av NM-medaljer, gull og også internasjonalt med VM-gull i skiorientering og VM-sølv på sprint stafett. En av de desidert beste utøverne vi har hatt de siste årene. Han var en selvfølgelig ankermann på de store stafettene for vår del, sier NTNUI-lederen.