SATT UT AV SPILL: En skade satte stopper for Australian Open-deltakelsen til Casper Ruud.

Skadet Ruud reiser hjem: − Det er litt uflaks

Det ble med pressekonferansen og noen treninger i Australian Open. Nå reiser Casper Ruud (23) hjem til Norge for å pleie den vonde foten.

Av NTB

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Nordmannen som er rangert som nummer åtte i verden skulle ha møtt slovakiske Alex Molcan i første kamp tirsdag, men måtte trekke seg på grunn av skade.

– Nå på søndag trente jeg med (Daniil) Medvedev. Da tråkket jeg over i en bevegelse på banen. Når man tråkker over, er det gjerne leddbånd og sener og sånt som får seg en smell. Det kan jo ryke hvis det er virkelig ille. Det var det heldigvis ikke i dette tilfellet, forteller Ruud til NTB.

23-åringen velger å bli igjen et par dager til i Australia for å unngå at foten hovner opp under flyturen til Norge. Deretter venter medisinsk oppfølgning og gjenopptrening.

– Jeg har et veldig godt team rundt meg som har hatt å gjøre med dette før. Så jeg stoler på at det kommer til å gå fint, sier Ruud.

Planen er deretter å dra til Sør-Amerika når sesongen virkelig kommer i gang.

Casper Ruud sier det «ble litt for optimistisk» å blir klar på to dager etter overtråkket.

Stoppet av smerter

–Jeg håpet på at det kunne gå. Men jeg merker i dag at jeg ikke har mulighet til å være 100 prosent. Og for at jeg skal spille god tennis, må beina henge med, og de må funke som trommestikker. Og det klarer jeg ikke med de smertene og den korte tiden jeg har fått nå, sier Ruud.

Dermed er turneringen året for Ruud før den rakk å komme i gang. Nordmannen hadde ambisjoner om kvartfinale i årets første Grand Slam-turnering. Australian Open er Grand Slam-turneringen Ruud har kommet lengst i. Det klarte han i fjor da han tok seg til fjerde runde.

– Så det er litt uflaks. Å få dette på en søndag før en Grand Slam er ikke det man ønsker, men heldigvis er det ikke for alvorlig. Men igjen dessverre for ille til at jeg klarer å gå på banen i dag, fortsetter han.

Han betegner skaden som «ikke det verste overtråkket» han har hatt.

– Det åpenbart er skuffende å gå ut på denne måten og ikke få sjansen til å spille en eneste kamp. Samtidig er jeg ganske god til å se positivt på ting og se framover. Det er et langt år, og mange turneringer skal spilles. Og selv om dette er en av de største og jeg ikke engang får spille her, er det forhåpentligvis mye annet gøy i vente, sier nordmannen som er ranket som nummer 8 i verden - før Australian Open.

– Det er først og fremst skuffende i dag. Det blir en dag man husker som mest skuffende, legger han til.