OL 1998: Døde etter skøyterevolusjon

Gerrit Jan van Ingen Schenau ved Vrije Universiteit i Amsterdam rakk så vidt å oppleve skøyterevolusjonen han selv skapte.

Av Ole Kristian Strøm

Den nederlandske professoren døde av kreft i april 1998, bare en drøy måned etter at vinter-OL i Nagano var over. Klappskøytenes far ble bare 53 år.