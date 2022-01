I VERDENSTOPPEN: Viktor Hovland er for øyeblikket på en femteplass på verdensrankingen og er blant de beste spillerne som har bekreftet at de vil være med i Netflix-serien.

Hovland usikker på Netflix-serie: − Spørs om den vil ha samme effekten

Viktor Hovland (24) håper han kan få en liten rolle i Netflix-serien om PGA-touren, men er tvilsom til om det blir en «Formel 1-effekt».

Av Simon Zetlitz Nessler

Publisert: Nå nettopp

I midten av januar ble det kjent at det skal komme en Netflix-serie om PGA-touren, produsert av serieskaperne bak kjempesuksessen «Drive to Survive».

Viktor Hovland er blant spillerne som skal ha en rolle i serien.

– «Drive to Survive» har vært ganske stort for Formel 1, men det spørs om den (Netflix-serien om PGA-touren) vil ha den samme effekten for golfen. Blir det gjort riktig, og hvis man slipper folk litt inn på privatlivet, så kan det bli ganske bra, sier Hovland til VG.

Ifølge Golf Digest begynte filmingen under Hero World Challenge i desember – en turnering som Hovland gikk seirende ut av. 24-åringen har tidligere ikke vært overbegeistret av tanken om å ha et kamerateam i hælene, og sier følgende om egen rolle:

– Jeg er litt skeptisk til det egentlig, men det hadde vært kult å i hvert fall ha en liten rolle i serien. Det er ikke klart akkurat nå hvor stor rolle det blir. Jeg takket ja til det, så får vi se hva som skjer. Blir det gjort riktig, tror jeg det kan bli veldig, veldig kult, sier Hovland.

INNBLIKK: Atle Gulbrandsen mener «Drive to Survive» har gjort at seerne og Formel 1-fansen har fått et langt tettere innblikk i de største stjernene. Her er Lewis Hamilton (venstre) og Max Verstappen etter at sistnevnte sikret VM-tittelen i Abu Dhabi i fjor.

Den første sesongen av «Drive to Survive» kom ut i 2019, og Viaplays Formel 1-kommentator, Atle Gulbrandsen, er klar på at dokumentarserien har hatt stor betydning for sporten.

– Det har revolusjonert interessen over hele verden, enkelt og greit. Interessen har sannsynligvis aldri vært høyere, sier Gulbrandsen, og viser til utsolgte løp verden over og at seertallene i Norge tidvis har tidoblet seg.

Gulbrandsen peker på at Formel 1 i lang tid hadde vært en lukket sport. Han mener det skapte mystikk rundt sporten, men at Formel 1 da ble en mye mer åpen sport da den tidligere Formel 1-sjefen Bernie Ecclestone forsvant ut og Liberty Media tok over rettighetene i 2016.

– Plutselig får man se hva som foregår i kulissene, i en sport som så mange har et forhold til, men som man ikke visste helt hvordan fungerte. Det er en større forståelse av hva Formel 1 går ut på, og man har fått et mye tettere forhold til profilene.

Derfor er han også usikker på om lignende Netflix-serier vil treffe like bra som «Drive to Survive».

– At det kan revolusjonere en idrett på samme måte, det er jeg skeptisk til. «Drive to Survive» var jo ikke først ut heller, men det har truffet en nerve på grunn av historikken til Formel 1, sier han.

Marius Thorp, golfekspert i Discovery, mener dokumentarserien har potensial til å bli en like stor suksess som Formel 1-serien, men tror den er avhengig av at det blir gjort «på riktig måte».

– Det er kjempepositivt at man kan få et innblikk i det som skjer bak lukkede dører. Jeg tror det er mange golffans over hele verden som er nysgjerrige på det, sier Thorp.

– Hva tror du vi kan forvente å se fra Viktor Hovland i serien?

– Man vet jo ikke hvor stor rolle han får, men han er blant de beste spillerne og har mange fans. Det er naturlig at han får en ganske stor rolle, mener Thorp.