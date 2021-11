Overrasket av forberedelsene i VM-kampen: − Helt utrolig

DUBAI/OSLO (VG) (Magnus Carlsen – Jan Nepomnjasjtsjij 0,5–0,5, 1,5–1,5 sammenlagt) For tredje parti på rad endte det remis i VM-kampen. Forberedelsene til duellantene overrasket ekspertene.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg vil ikke si at det er bra, men veldig akseptabelt, sier Carlsen til VG om tre strake remis.

– Hvordan skal du bruke fridagen?

– Jeg skal prøve å få være i litt aktivitet, det er hektisk de dagene jeg spiller. Det er første prioritert.

– Du har aldri spilt tre VM-partier på rad. Hvordan er det?

– Det er greit med tre partier på rad. I dag var litt lettere også, så det var greit. Sammenlignet med i går var dette veldig behagelig. Mer som normalt, sier Carlsen.

Dette var Nepomnjasjtsjijs andre parti med hvite brikker.

– Jeg er ikke frustrert. Slik er sjakken i dag, det er vanskelig å få en fordel, sier russeren.

Selv om det bare har vært remis så langt tror Carlsen at det vil løsne etter hvert i VM-kampen.

– Uavgjort er det mest sannsynlig utfallet, det ville være uærlig å si noe annet. Men hvert parti kan eksplodere, mener Carlsen.

Parti fire spilles kl. 13.30 tirsdag. VG har sending fra kl. 13.

Parti 1 og 2 hadde vært både underholdende og spennende – men begge endte med remis. Søndag hadde Nepomnjasjtsjij igjen hvite brikker i det tredje partiet og skulle forsøke å utnytte denne fordelen.

Spillerne svarte raskt på hverandres trekk – lenge. Dette overrasket ekspertene, som ikke skjønte hvordan Nepomnjasjtsjij og Carlsen tilsynelatende var inne i forberedelsene langt ute i partiet.

– Hva er det som skjer!? De er i en uvanlig stilling, men de tenker seg ikke om, sa VGs ekspert Jon Ludvig Hammer.

– Det er helt utrolig hvis de fortsatt er i forberedelsene, mente Salomon.

les også Kjempedrama etter sjansespill fra Carlsen – ny remis i VM-kampen

Det var russeren som fikk opparbeidet seg en fordel i partiet i starten. A-bonden til Carlsen havnet under kraftig press, men det norske håpet fant de riktige trekkene.

Det ble aldri de store utslagene gjennom partiet, og for tredje gang på rad spilte VM-duellantene remis.

– Dette er et bra resultat for Magnus, mener stormester Johan Salomon i VG-studio.

– Nepomnjasjtsjij fikk sentralisert brikkene sine, men Magnus bare sto imot, sier Hammer.

les også Konge-rivalen

Bare én gang i en VM-match med Magnus Carlsen har det vært en vinner i det tredje partiet. Det var i 2014 da Anand slo nordmannen og utlignet etter at Carlsen hadde vunnet parti 2 i Sotsji.

Magnus Carlsen skal forsvare sin VM-tittel for fjerde gang i Dubai de neste tre ukene.

Han vant over Viswanathan Anand og ble verdensmester første gang i 2013.

Siden har han slått utfordrerne Anand (2014), Sergej Karjakin (2016) og Fabiano Caruana (2018).

Nepomnjasjtsjij kvalifiserte seg til å bli utfordrer ved å vinne den såkalte kandidatturneringen, som – på grunn av corona – ble spilt delvis i 2020 og delvis i 2021.

PS: FIDE (det internasjonale sjakkforbundet) opplyser til VG at partiene fortsetter uten å bytte farge underveis. Det betyr altså at Carlsen hele tiden skal ha hvitt i partall parti – og at han dermed har fordelen av hvitt om det 14. og siste langsjakkpartiet skulle være avgjørende.