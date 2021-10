Kulturminister Anette Trettebergstuen og idrettspresident Berit Kjøll på det ekstraordinære idrettstinget lørdag.

Trettebergstuen med klare løfter: − Musikk i ørene våre

GARDERMOEN (VG) Anette Trettebergstuen (40) tok idretten med storm lørdag. Og kom med oppsiktsvekkende klare løfter.

– Jeg er stolt av dere, sier den nye kulturministeren - etter å ha lagt ut over all den frivillige innsatsen som blir lagt ned i norsk idrett.

– Dette er musikk i ørene våre, sier idrettspresident Berit Kjøll etter den nye kulturministerens tale på Norges Idrettsforbunds ekstraordinære ting på Gardermoen.

Der var det nemlig en rekke uttalelser som fikk idrettstoppene til å smile fornøyd:

– Vi skal ta tak i etterslepet for idrettsanlegg, sier Trettebergstuen. For tiden ligger etterslepet på 4,7 milliarder kroner. Med andre ord må det mer enn én milliard på bordet per år hvis etterslepet skal bli borte de kommende fire årene.

– Full momskompensasjon, sier Trettebergstuen. Som det kommer fram i Hurdalsplattformen.

– Jeg lover å være tilgjengelig, lyttende og lærende, sier Anette Trettebergstuen. Ikke så ulikt den strategien som forgjenger Abid Raja har hatt mot idretten.

– Vi har en stor plan for at unger kan låne utstyr. Vi skal bidra til at alle unger kan delta. Vi er opptatt av at utstyrsjaget ikke tar overhånd, sier hun.

– Vi er kjent med frafallstallene som følge av coronaen, og jeg vil jobbe sammen med dere for å få dette på plass igjen, sier Trettebergstuen.

– Vi skal holde på den norske spillmodellen med Norsk Tipping med enerett på pengespill. Det er deres livline, sier den nye idrettsministeren.

– Jeg er lidenskapelig opptatt av den norske idretten, sier hun.

– Jeg har skulket regjeringskonferansen for å møte idrettsbevegelsen, sier den nye kulturministeren til VG.

– Det var viktig for meg å gjøre det raskt. Idretten har stått i tøffe tak de siste to årene. Jeg ville raskt møte dem for å si at jeg gleder meg til å spille på lag og spille dem gode gjennom rammebetingelser og politikk som idretten trenger for å nettopp kunne målbære de verdiene de har.

Kulturminister Anette Trettebergstuen og idrettspresident Berit Kjøll fant tonen lørdag.

– Hvordan opplevde du å få stående applaus?

– Jeg ble helt rørt!

Tidligere lørdag hadde Abid Raja vært på besøk for å si takk for seg til idretten. Noen timer senere kom altså Trettebergstuen til Scandic på Gardermoen.

– Det var en imponerende tale, sier Berit Kjøll til VG.

– Jeg gledre meg til å samarbeide med henne.

Anette Trettebergstuen fortalte idrettstoppene at hun drev med både fotball, håndball og ishockey før hun endte opp med stup og svømming.

– Men jeg var ikke så flink til det heller!

Hennes forgjenger Abid Raja har fått mye pepper fordi idretten i lang tid var corona-nedstengt. Anette Trettebergstuen lover heller ingenting der:

– Jeg håper at det ikke blir flere nedstengninger - men faren er ikke over!